美國、印度防長會 拚聯手制中

美國國防部長奧斯丁五日在印度首都新德里，與印度國防部長辛赫會談。印度政府宣布，美印防長當天達成未來數年兩國國防產業合作的路線圖。奧斯丁也表示，雙方討論加強情報共享和促進海事合作的新計畫，以及面臨中國大陸的經濟崛起和愈來愈強勢的舉動，以及俄羅斯入侵烏克蘭，民主國家必須齊心擁護共同利益和價值。

雙方會談焦點包括國防、太空和潔淨能源等技術合作，商討美印夥伴關係如何進一步升級。奧斯丁飛抵新德里後推文寫道，繼二○二一年再度訪印，旨在和重要領袖討論強化「主要防衛夥伴關係」，將聯手印度促進自由開放印太的共同理念。

印度國防部聲明，五日的會談著重確認強化產業合作方式，雙方將尋求合作研發新科技，以及共同製造既有和新系統的契機，並加強美印「國防新創生態」的合作。兩國為達前述目標，簽署國防產業合作路線圖，將引領今後數年的政策方向。

印度是軍備進口大國，美印合作預料有助其發展本土軍工業。雖然美印國防貿易額，自二○○八至二○二○年，從接近於零增至兩百億美元（約六一九二億台幣），包括購入長程海上巡邏機、C-130運輸機、飛彈及無人機。但印度高達六成軍備從俄國進口，因此正試圖平衡與美俄的關係，除向美法德等國軍購，以降低對俄依賴，同時發展自主國防產業。

印度時報報導，美國二○一六年將印度列為主要防衛夥伴，為關鍵軍備和技術共享鋪路，而印度總理莫迪也預定廿二日訪美會晤美國總統拜登，奧斯丁訪印被視為替莫迪鋪路。美印屆時可望展開新的合作項目，以擴大在全球戰略的合作。

國防分析師貝笛（Rahul Bedi）表示，印度正尋求向美國通用原子航空系統公司，以約十五億至廿億美元（約四六四億至六一九億台幣），購買十八架武裝高空長滯空無人機，可用於其與大陸、巴基斯坦的邊界，還有具戰略重要性的印度洋。