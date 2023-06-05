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打造個人化醫療 價格高且有隱私疑慮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
「個性化醫療」是透過監測個人基因的方式，量身打造個人化藥物或治療方式，卻常遇到價格高昂的狀況。（網路截圖）
「個性化醫療」是透過監測個人基因的方式，量身打造個人化藥物或治療方式，卻常遇到價格高昂的狀況。（網路截圖）

為個人量身打造的藥物與醫療，並非天方夜譚！「個性化醫療」是透過監測個人基因的方式，量身打造個人化藥物或治療方式，卻常遇到價格高昂的狀況，也引發隱私疑慮。但專家指出，個性化醫療發展可解決藥物對特定群眾沒有療效的狀況，也能優化癌症治療

個性化醫療有望

BBC》報導，醫學界近期試圖以民眾的基因資料研製出「個性化藥物」。如過去就曾有民眾為了女兒的特殊疾病，募集大量資金，並成功研發出特定給女兒使用的藥物，服用後狀況一度出現好轉，但因為病情已經過於嚴重，病患仍不幸逝世。

上述的案例已經顯示，個性化藥物並非是天方夜譚，但在具體過程中，個性化藥物不僅價格高昂，還有不穩定性，且通常都有更便宜簡單的治療方法，加上藥物監管制度都需要涉及數千人的臨床試驗，成為個性化療法的阻礙。

可優化癌症治療

然而，個性法療法仍受到相當的重視，因為這有助於解決民眾對藥物反應不同的狀況。《研究》指出，「可待因」是相當常見的止痛藥，但因為基因不同的關係，該藥物在約8%的白種人與2%的其他種族中，難以發揮療效。

個性化醫療的另一個目標是「改善癌症治療」。乳腺癌病理學教授翰特茉就說，目前已投入大量資金在對癌症病患進行基因檢測，並藉此優化臨床治療。

隱私問題惹議

但因為大多數個性化醫療涉及民眾的身體數據，所以也牽涉到隱私的問題。英國衛生部運營的「Genomics England」醫療長史考特指出，政府將進行大量作業，了解社會民眾對於政府保存數據的看法與期待，「如果孩子生病時，數據就能協助更快速的進行診斷的話，你願意提供數據嗎？」

專家也表示，健保系統未來將與製藥公司建立夥伴關係，共享更多民眾的身體數據，「只要有這些資料的話，就能大幅提高藥物研發的效率，讓更多新藥能夠更快問世」。

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癌症治療 基因 醫學

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