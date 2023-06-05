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曾被指控「殺害4名親生小孩」！澳洲女子入獄20年後重獲清白

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
澳洲一名被指控對自己親生4名小孩犯下謀殺的女子過去曾被視為該國「最冷血連環女殺手」，她在獄中服刑20年後於近期獲得赦免，也成為澳洲史上最嚴重的誤判之一。美聯社
澳洲一名被指控對自己親生4名小孩犯下謀殺的女子過去曾被視為該國「最冷血連環女殺手」，她在獄中服刑20年後於近期獲得赦免，也成為澳洲史上最嚴重的誤判之一。美聯社

澳洲一名被指控對自己親生4名小孩犯下謀殺的女子過去曾被視為該國「最冷血連環女殺手」，她在獄中服刑20年後於近期獲得赦免，也成為澳洲史上最嚴重的誤判之一。

CNN報導，福爾比格（Kathleen Folbigg）於2003年因3項謀殺罪和1項過失殺人罪入獄，自1989年以來她產下的4名嬰兒在10年間接連死亡，其中沒有一人活過2歲、最小的甚至只有19天大，而每起案件中都是由福爾比格「發現」孩子死亡。

盡管沒有物證表明是福爾比格造成孩子們的死亡，不過控方提出「一個家庭的4名孩童皆在2歲前死於自然原因的可能性微乎其微」，同時福爾比格的日記內容也有能被解釋為犯罪行為的段落，雖然辯方以「嬰兒猝死症」做出解釋，最終福爾比格仍被判處40年的有期徒刑。

不過2019年，法官認為對福爾比格的定罪調查發現「沒有合理理由懷疑她犯下這些罪行」，隨著新科學證據出現後，相關學者聲稱在福爾比格小孩身上找到罕見、且可導致猝死的基因，甚至引發多達近百名相關專業人士請願要求重開調查。

下令釋放福爾比格的新南威爾士州（New South Wales）總檢察長戴利（Michael Daley）5日在記者會上表示自己與州長交談後對方同意無條件赦免，他補充稱「這對所有相關人員來說都是一場可怕的考驗，我希望今天的行動能夠結束這件20年前的事情」。

澳洲 嬰兒 殺人

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