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安理會討論北韓衛星 金與正批美附庸
北韓官媒「朝中社」四日報導，平壤譴責聯合國安理會應美國的「強盜要求」，針對北韓最近發射間諜衛星召開會議。朝方將繼續抵制聯合國等國際制裁，並祭出「自衛」行動。
美國上周呼籲安理會召開會議，會商北韓日前試圖將其首枚軍事間諜衛星發射至軌道上。該次發射未成功，推進器與搭載物體均墜海。
北韓領袖金正恩胞妹、「朝鮮勞動黨」中央委員會副部長金與正指稱，這場會議是顯示安理會因接受華府的「強盜要求」，而淪為美方「政治附庸」的又一跡象，而且無視北韓向太空發展的權利。她說，發射這枚衛星是北韓對抗美國及其盟友與日俱增威脅的「合法、自我防衛措施」。平壤絕不承認聯合國的制裁決議，即使被制裁上百、上千次。她宣示，北韓將繼續行使其主權權利，包括發射偵查衛星。
朝中社另刊登一則來自所謂「國際事務評論者」金明哲（Kim Myong Chol，音譯）的評論。此人批評國際海事組織（ＩＭＯ）安全委員會做出的一項決議。該報導批評，北韓已「事先」將該衛星發射時間及範圍告知該組織，該決議卻「強烈」譴責北韓的發射活動，還指控朝方「嚴重威脅航海與國際船運的安全」。
金明哲指控ＩＭＯ「完全政治化」，形同美國與其盟友的「反北韓敵意政策」跟班。
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