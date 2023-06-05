日、韓防長 時隔3年半再度會談

日本防衛大臣濱田靖一於四日在新加坡與南韓國防部長李鐘燮會談，有關「雷達鎖定問題」等日韓間長久以來的懸案，雙方同意就防止再度發生類似情況，加速協商對策。

新加坡「香格里拉對話」安全論壇四日閉幕。日本放送協會（ＮＨＫ）四日報導，濱田於日本時間當天上午十一點（比台灣快一小時）過後，跟李鐘燮會談約四十分鐘。

這是日韓繼二○一九年十一月後，時隔約三年半，再度舉行防長會談。濱田在會中針對日本自衛隊反潛機曾於二○一八年、即南韓前總統文在寅任內，被南韓海軍驅逐艦以射控雷達鎖定，重申日本防衛省強烈要求韓方徹底防止類似情況重蹈覆轍的立場。

惟韓方也表明，從未以雷達鎖定日本反潛機。

濱、李兩人均認為，兩國防衛當局間的合作，必須有所進展，因此有關雷達鎖定問題等兩國間的懸案，應該在事務官層級，協商加快防止類似情況重演的對策。另外，針對北韓日前以彈道飛彈技術發射軍事偵察衛星，兩人這次除強烈譴責北韓違反相關聯合國安理會決議外，也確認為因應北韓核飛彈威脅，推動日韓及美日韓防衛合作至關重要。