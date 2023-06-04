印度鐵道意外釀300人罹難…專家指缺乏防撞設備：基礎設施需改進

印度2日發生火車相撞意外，已造成近300人罹難。對此，印度總理莫迪4日表示，將成立調查委員會徹查該起意外，要有人負起責任，接受嚴厲的懲罰。專家指出，印度擁有最大的鐵路網，但鐵路基礎設施卻沒有持續改進，如事故中的火車就缺乏防撞設備。

莫迪要嚴懲

印度東部奧里薩省2日發生近20年來最慘重火車相撞事故，當時一列客車與對向客車相撞後，導致對向客車3到4節車廂出軌，更殃及旁邊另一貨運列車，目前已造成近300人罹難、900人受傷，至今救援工作已結束。

《BCC》報導，印度東南鐵路公關阿奈德表示，目前已經展開全面調查，初步顯示事故是因為「信號燈故障」導致。印度總理莫迪4日強調，因該鐵路事故而被判有罪的人，將受到「嚴厲懲罰」。

安全設施闕如

印度是世界最大的鐵路網之一，每天都有數以百萬計的乘客搭乘火車，但鐵路基礎設施仍被認為是印度鐵路延誤與事故的真正原因。儘管印度政府不斷強調，火車事故已經逐年減少，但2021年印度發生將近18000起鐵路事故，造成16000多人死亡，狀況仍相當嚴峻。

《CNN》報導，莫迪於今年4月時，將交通基礎設施的預算提高1220億美金，盼能全面升級交通設施，並於2025年創造高額收益，預算的一大部分是要引進更多高速鐵路，盼印度主要城市都由高鐵連接。

但在印度如火如荼投入鐵路時，許多火車安全基礎設施仍遭到忽略。印度前鐵路官員表示，雖然政府一直聲稱用新技術更新鐵路系統，但2日發生相撞事故的火車上並沒有「防撞設備」，如果有的話，可能就能避免此一慘劇。

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