南華早報：美助台取得北約Link-22 將強化台灣準「非北約盟友」地位

南華早報報導，美國協助台灣取得北約的Link-22數據鏈系統技術，將強化台灣的準「主要非北約盟友」(major non-Nato ally)地位。

美國表示，美方將協助台灣取得北約的Link-22數據鏈系統技術，以增強台灣在台海衝突中的防禦能力。分析家指出，Link-22數據鏈系統不僅有助於強化台灣的準「主要非北約盟友」地位，台灣透過該系統也能增進台灣軍方與美國及其盟邦的協同作戰能力。

美國將全球18國列為「主要非北約盟友」，雖未正式將台灣列入，但實際上對台灣的軍援已形同給予台灣此地位。

台灣的國防部戰略規劃司長李世強5月25日在答覆立委質詢時證實，美國將協助台灣取得北約的Link-22數據鏈系統技術。他也證實，北約的安全系統能讓台灣直接鏈結美軍的數據。

Link-22為視線以外的安全通訊系統技術，能藉由提供戰場狀態情資，連結空中、地面、水面和水面下的戰術數據系統，並可用來與夥伴交換戰術資料，因此，台灣可透過Link-22取得美國與盟邦的共同作戰圖像。

台灣軍方目前使用美國建立的Link 16與美製武器的數據直接鏈接，但無法與其他國家的武器系統鏈結，包括台灣擁有的法國製「幻象」(Mirage)2000-5戰機、台灣製造的戰機和飛彈系統，這些系統有各自的資料鏈接系統。

台灣智庫「國防安全研究院」戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，「有了Link-22，台灣將能有效整合由中山科學研究院發展的武器系統，包括指揮與控制系統、飛彈和其他系統」。

他指出，Link-22將大幅增進台灣軍隊的有效作戰能力，北約若在台海衝突中選擇協防台灣，台灣將能快速進入北約的系統。