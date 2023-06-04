瑪娃襲日奪命 8縣雨量新高

颱風瑪娃和鋒面引發的暴雨襲擊日本，根據日本共同社三日報導，已至少有二人不幸喪生，分別發生於愛知縣、栃木縣，各地受傷人數則達到三十五人。日本氣象廳資料指出，近日豪雨已使靜岡等八個縣的二十三地點，創下二十四小時內累積雨量的新高紀錄。

罹難者分別為愛知縣豐橋市的一名六十一歲上班族，被發現喪生於一輛被水淹沒的小客車，以及在栃木縣真岡市，一名正在釣魚的男子於水渠被沖走後身亡，另在靜岡縣、和歌山縣、神奈川縣等地皆據傳有人失蹤。

共同社引述據日本總務省消防廳指出，神奈川縣、山梨縣等四縣共計有六人重傷。輕傷者有二十九人，而靜岡、奈良等十三處府縣，則共有二三二棟住宅半毀或全毀。路透報導，瑪娃強度轉弱後，日本氣象廳仍呼籲東部民眾戒備土石流、河水暴漲、洪水，並警告西部可能有土石流。

東京至名古屋的新幹線二日一度停駛，不過已於三日約中午恢復。日本經濟產業省三日指出，約七千戶住家停電，但修復工作已展開。二日至三日上午的豪雨，使日本部分地方創下六月雨量紀錄。日本多數地區天氣預計三日稍晚好轉。