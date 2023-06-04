聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑪娃襲日奪命 8縣雨量新高
颱風瑪娃和鋒面引發的暴雨襲擊日本，根據日本共同社三日報導，已至少有二人不幸喪生，分別發生於愛知縣、栃木縣，各地受傷人數則達到三十五人。日本氣象廳資料指出，近日豪雨已使靜岡等八個縣的二十三地點，創下二十四小時內累積雨量的新高紀錄。
罹難者分別為愛知縣豐橋市的一名六十一歲上班族，被發現喪生於一輛被水淹沒的小客車，以及在栃木縣真岡市，一名正在釣魚的男子於水渠被沖走後身亡，另在靜岡縣、和歌山縣、神奈川縣等地皆據傳有人失蹤。
共同社引述據日本總務省消防廳指出，神奈川縣、山梨縣等四縣共計有六人重傷。輕傷者有二十九人，而靜岡、奈良等十三處府縣，則共有二三二棟住宅半毀或全毀。路透報導，瑪娃強度轉弱後，日本氣象廳仍呼籲東部民眾戒備土石流、河水暴漲、洪水，並警告西部可能有土石流。
東京至名古屋的新幹線二日一度停駛，不過已於三日約中午恢復。日本經濟產業省三日指出，約七千戶住家停電，但修復工作已展開。二日至三日上午的豪雨，使日本部分地方創下六月雨量紀錄。日本多數地區天氣預計三日稍晚好轉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言