8月將大選... 辛巴威通過法案「禁批評政府」

辛巴威將於8月23日舉行總統與國會大選，然而據路透報導，該國國會已於5月31日通過刑法修正案，內容將「故意損害辛巴威主權或國家利益」的行為定為犯罪，被稱為「愛國法案」，引發反對人士批評。

80歲的辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）將於今年爭取連任，但報導指出，辛國國會已經通過將批評政府視為非法行為。違者新法者，最高可處20年監禁，引發政府將在選前清算反對者的憂心。有反對者批評，政府修法意在打壓民眾、公民團體和政敵。

將挑戰姆南加瓦總統大位的，是45歲的律師兼牧師查米薩（Nelson Chamisa），他領導新興政黨「改變公民聯盟」（Citizens Coalition for Change）。該黨發言人批評，新法相當危險，並會在選前壓縮民主空間。