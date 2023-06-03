美中情局長秘密訪問大陸 蘇利文：願意不帶先決條件與陸接觸

一位不願透露姓名的美國官員周五（2日）對媒體說，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯(William Burns)於5月秘密訪問了大陸。

「上個月，伯恩斯局長前往北京會見了大陸同行，並強調了在情報溝通渠道中保持順暢的重要性。」這位官員說。

該官員沒有提供有關會晤的更多細節。

美國中央情報局並不定期公布其負責人的旅行記錄。

美聯社援引第二位匿名消息人士的話說，伯恩斯只與情報官員會面，沒有與政治領導人會面。

美國政府派這位中央情報局局長進行過多次敏感的訪問，包括在2021年底訪問俄羅斯，討論莫斯科準備入侵烏克蘭的跡象。

中美緊張關系尚未緩和

周五，美國國防部長奧斯丁在新加坡出席香格里拉安全峰會上與大陸國防部長進行了短暫交談，但五角大樓表示，這並不構成「實質性交流」。北京拒絕了奧斯丁在活動期間和李尚福舉行會談的請求。

自 2018 年以來，李尚福一直因大陸購買俄製武器裝備而受到美國制裁。

在疑似大陸間諜氣球飛越美國領空後，美國國務卿布林肯推遲了原定於2月進行的大陸之行。華盛頓表示，正在努力重新安排訪問時間。

兩個大國之間的關係因台灣的地位以及北京對南海部分地區的主權主張而變得緊張。

美國對微晶片、晶片技術和製造設備出口的限制也讓這種緊張關係進一步加劇。

美國表示願意不帶先決條件與大陸接觸

美國國家安全顧問蘇利文表示，大陸尚未表現出「將戰略穩定與更廣泛的關係問題區分開」的意願。

他周五在軍備控制協會的一次演講中說，「這就是為什麼我們也準備好在沒有先決條件的情況下與大陸接觸，幫助確保競爭得到管理，並讓競爭不會演變成衝突。」

蘇利文說，他在5月份與大陸高級外交官王毅的兩天會談中提出了這個問題。他說，「我們將看看大陸作何選擇。」

（法新社、路透社、美聯社）

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