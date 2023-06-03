美國防長批北京拒絕對話 陸高官曝：美方沒做到「這事」

美國國防部長奧斯丁周六（6月3日）批評大陸不願參與軍事危機管理，此前北京方面拒絕了他與大陸國防部長進行會面的正式邀請。

奧斯丁在新加坡舉行的亞洲防務峰會「香格里拉對話」上表示：「我深感關切的是，大陸不願更認真地參與探討我們兩國軍隊之間更好的危機管理機制。」

奧斯丁周六與大陸國防部長李尚福在香格里拉對話的開幕晚宴上首次握手並簡短交談，但這次互動並未達到五角大樓對更具「實質性交流」的期望。新加坡《聯合早報》報導，兩人雖被安排在同桌，但握手後就坐到自己的座位。同桌的還有新加坡代總理黃循財、印度尼西亞防長普拉博沃、澳大利亞總理阿爾巴尼斯等。

今年以來，華盛頓與北京之間的緊張局勢因台灣和大陸間諜氣球事件等問題上不斷升級。

美國防長目前正進行亞洲之行，此前他訪問了日本，之後還將訪問印度。美國高級官員希望通過加強在該地區的聯盟和夥伴關係以對抗北京。

奧斯丁周六在香格里拉對話以「印太地區的共同願景」（A Shared Vision for the Indo-Pacific）為題發表演說稱，美國不會容忍大陸對其盟友和夥伴採取的「脅迫和欺凌」，同時向北京保證，美國將致力於維持台灣現狀，並更傾向於對話而非衝突，將繼續「堅決反對任何一方對現狀做出單方面改變」。

他警告稱，「台海衝突將是毀滅性的」，並且會以「我們無法想象的方式」影響全球經濟。「衝突既不是迫在眉睫也不是不可避免的。」

他強調，美國不尋求衝突或對抗，「但面對欺凌或脅迫，我們不會退縮」。

奧斯丁在講話中也談到與大陸缺乏溝通的問題。他表示：「美國認為，與大陸保持溝通渠道至關重要，特別是在我們的國防和軍事領導人之間。」「我們越多地交流，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解和錯誤判斷。」

「在晚宴上的友好握手不能代替實質性的互動。」

大陸：兩軍關係面臨困難責任在美方

美國曾邀請李尚福在峰會期間舉行兩國防長會晤，但遭到北京拒絕。大陸外交部部發言人毛寧5月30日在例行記者會上回應相關問題時表示：「中美兩軍對話面臨困難的原因美方是清楚的。」

在新加坡出席香格里拉對話的大陸代表團周六也立即反駁奧斯丁的言論。中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰表示，當前中美兩軍關係面臨困難，責任在美方，「美方的一系列錯誤言行，沒有為兩軍的溝通交流創造條件，營造氛圍」。

景建峰還稱，美方虛化掏空一個大陸原則，強化與台灣地區官方往來，縱容台獨分裂活動，提升向台灣出售武器的數量和性能，頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。他也重申，台灣問題事關大陸核心利益，容不得任何妥協退讓，解放軍「全時待戰、隨時能戰」。

大陸國防部長李尚福將在周日在會議上發表講話。2018年，他因購買俄羅斯武器而受到美國政府制裁，但五角大樓表示這並不妨礙奧斯丁與李尚福進行會晤。大陸代表團成員表示，取消制裁是與奧斯丁進行實質性對話的前提之一。

（美聯社、法新社）

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