美防長：不會容忍大陸「霸凌」盟友 承諾維護台海現狀

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）3日參與新加坡「香格里拉對話」論壇時，就有關台灣問題表示，美國將持續致力維護台海現狀，傾向以對話取代衝突。奧斯汀並稱，不會容忍中國大陸對美國盟邦與夥伴「威逼與霸凌」。

美聯社報導，奧斯丁表示，美國致力威懾北韓的飛彈威脅，並嚇阻大陸企圖占有台灣，也稱已經與區域夥伴國家強化國防規劃、協調與訓練。奧斯丁認為，衝突並非迫在眉睫或不可避免，美國也力求維持當前強勢威嚇的力道。

有關國際衝突，奧斯丁表示俄羅斯對烏克蘭的侵略，凸顯大國若可以肆無忌憚地侵略「和平的鄰國」，後果將會很危險。而就台海問題，奧斯丁指出「維持台灣海峽的和平與穩定」攸關全世界，也說美方會遵行「一中原則」，反對任一方片面改變現狀。

奧斯丁並在會議宣揚美方在「有秩序與權利的世界」裡打造「自由、開放、安全的印太」的理念，認為這是制衡大陸在印太地區漸趨強勢的最佳方針。奧斯丁說，將努力確保各國在國際法範圍內，可自由到世界任何地方飛行、航海和從事活動。

奧斯丁汀說，美國無意挑動衝突，但面對「威逼與霸凌」不會退縮。對於奧斯汀發言，大陸代表團成員、中將景建峰則反駁，奧斯丁對大陸做出不實指控，批評美國向來藉由「欺騙並剝削」亞太國家，謀取自身利益並鞏固在亞太的「主宰地位」，也強調大陸致力亞太發展與繁榮。

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