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印度兩列火車相撞釀至少207死、900傷！罹難人數恐再增加

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷。美聯社
印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷。美聯社

印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷，死傷人數預計會持續增加。

衛報報導，意外發生在當地時間2日晚間7時，從邦加羅爾前往霍拉的霍拉特快列車（Howrah Superfast Express），與從加爾各答到清奈的科羅曼德特快列車（Coromandel Express）相撞。

印度奧里薩省高階官員耶拿（Pradeep Jena）發推文說，預計死亡人數還會增加。奧里薩邦消防局局長薩朗吉（Sudhanshu Sarangi）向路透表示，截至目前，已找到207具屍體。

一名倖存者向當地電視台描述，事故發生時他在睡覺，醒來時發現自己被困在大約十幾名乘客的下面，然後才從車廂裡爬出來，只有脖子和手臂受傷。

耶拿在奧里薩邦辦公室的發言人潘達（SK Panda）稱「這是一起重大事故」，預計救援工作至少會持續到明天早上，並讓周遭的所有大型政府和私立醫院就緒，以滿足傷患需求。並補充說，已派出75輛救護車趕往現場，還部屬多輛公車，將受傷乘客和倖存者載離現場。

印度總理莫迪稍早在推特上發文，稱救援行動已展開，會提供受害者們一切可能協助。

印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷。美聯社
印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷。美聯社

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