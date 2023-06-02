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俄控美用iPhone監控外交官 蘋果否認

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）俄羅斯聯邦安全局（FSB）週四（6月1日）表示，它發現了一項美國間諜活動，使用複雜的監控軟件破壞了數千部iPhone手機。總部位於莫斯科的網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）表示，該公司有數十名員工的設備在此次行動中遭到破壞。

據路透社報導，俄羅斯聯邦安全局在一份聲明中說，發現了美國特務部門使用蘋果（Apple）的行動通訊設備進行情報行動。

俄羅斯聯邦安全局是蘇聯時代國安委員會克格勃（KGB）的主要延續機構，它在一份聲明中表示，俄羅斯的數千台蘋果公司設備已被感染，其中包括俄羅斯國內使用者，以及派駐在俄羅斯或前蘇聯的外國外交官。

俄羅斯聯邦安全局指控，該行動表明蘋果與美國國家安全局（NSA）之間的「密切合作」。美國國安局是主責密碼、通信情報與安全的機構。不過，俄羅斯聯邦安全局並沒有提供任何證據表明蘋果公司有跟此間諜活動合作，或者對此間諜活動有任何了解。

蘋果公司在一份聲明中否認了這一指控。該公司表示：「我們從未與任何政府合作、在任何蘋果產品中安插後門軟件，也永遠不會這麼做。」

美國國家安全局拒絕對此置評。

卡巴斯基發現駭客行動

路透社報導，卡巴斯基實驗室的首席執行官卡巴斯基（Eugene Kaspersky）在推特上表示，他的數十名員工的手機在這次行動中遭到入侵。該公司將此描述為「一次極其複雜、專業、具針對性的網絡攻擊」，目標是該公司的中高階管理人員。

卡巴斯基公司的研究員庫茲涅佐夫（Igor Kuznetsov）告訴路透社，他的公司在今年年初左右，獨力發現了其企業Wi-Fi網絡上的異常流量。他說，卡巴斯基實驗室直到本週四的早些時候，才將調查結果通報給俄羅斯政府的電腦應急小組。

庫茲涅佐夫說，針對俄國政府指控美國人該對此黑客行為負責、而且有數千人也成為目標的說法，他無法置評。「很難將任何事情歸咎於任何人」，他說。

據美國《華盛頓郵報》報導，卡巴斯基表示，所有受影響的設備，其操作系統最多只更新到iOS 15.7版本，iOS 15.7已於2022年9月被取代；這些設備之中，也沒有任何一部以「鎖定模式」運作，該模式可藉由限縮iMessage的功能，減少iPhone受到攻擊的管道。

卡巴斯基實驗室表示，他們認為裝置受感染是來自於一個iMessage附件，類似於以色列間諜軟件供應商NSO集團的「天馬」（Pegasus）使用的載體。

卡巴斯基實驗室發言人告訴《華盛頓郵報》，該公司的研究人員仍在分析該活動，沒有足夠的技術證據將其歸因於任何人。

卡巴斯基實驗室在一篇網路文章中表示，最早的感染痕跡可追溯到2019年，且截至2023年6月撰寫本文時，攻擊仍在進行中。該公司補充說，雖然其工作人員受到攻擊，但「我們非常有信心，卡巴斯基實驗室不是這次網絡攻擊的主要目標」。

其他國家也被影響

俄羅斯官員長期以來一直質疑美國技術的安全性。西方間諜在俄羅斯已經建立了一個非常複雜的國內監視結構。

俄羅斯外交部在一份聲明中說，「幾十年來，美國情報部門一直在利用IT公司，在互聯網用戶不知情的情況下收集大量互聯網用戶數據」。克裡姆林宮發言人補充說，俄羅斯政府認為iPhone這類設備「完全被看光光」。

路透社報導，俄羅斯聯邦安全局表示，美國黑客在間諜活動中，還入侵了來自以色列、敘利亞、中國和北約成員國在俄羅斯的外交官。以色列官員拒絕對此置評。中國、敘利亞和北約代表未能立即回覆路透社的置評。

《華盛頓郵報》報導，高端的政府間諜活動，常會利用一個未公開的資安漏洞，即所謂的「零日漏洞」（zero-day），該漏洞甚至可以對付最新的軟件。而外交官和私人安全專家的設備，也一直是國際間諜活動的目標。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，如果此事為真，就成了美國政府「網路竊盜」的又一個例子，影響國家包含中國。他說，美國應該正視此事，並回應國際社會的疑慮。

（路透社、《華盛頓郵報》）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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