李尚福會星防長 將設高層軍事熱線

「香格里拉對話」二日於新加坡登場，大陸國務委員兼國防部長李尚福五月卅一日已先抵達新加坡訪問，並於一日與新加坡防長黃永宏會晤，雙方簽署諒解備忘錄，決議設立兩國軍方高層熱線。新加坡國防部表示，這對兩邊加強理解與互信十分重要。

據香港01報導，黃永宏在與李尚福會談後在ＦＢ發文指，很高興李尚福來到新加坡訪問並參與「香格里拉對話」，這是第二次新加坡、大陸防長會談，兩人於會中同意了一些新措施，以加強兩方人員接觸，包括中共解放軍與新加坡武裝部隊的士兵、安全智囊團。

黃永宏指出，兩人還共同見證並簽署了關於設立「安全防務熱線」的諒解備忘錄，他表示，這些正在進行或新的舉措，加深了合作與雙邊防務關係。

據新加坡國防部消息，兩人於會談中重申，將在兩國簽署的「國防交流與安全合作協定（ADESC）」基礎上，加強國防合作，雙邊還討論了全球與區域安全問題，以及在東協防長擴大會議（ADMM）架構下，加強東協與大陸防務合作的務實途徑。

新加坡國防部強調，兩國根據諒解備忘錄建立的國防軍事熱線，將便於高層之間的通信，對於兩國加強相互理解與信任非常重要。

新加坡國防部並稱，李尚福的到訪凸顯了新加坡與大陸之間長期熱情和友好的雙邊防務關係，兩國防務機構也將持續通過雙邊和多邊演習、高層訪問、專業交流、港口訪問以及相互參加課程和研討會等方式定期互動。

中新網消息指，從香會主辦方公布的日程來看，今年「香會」與會者來自四十九個國家共計六百多名代表將出席會議，其開幕晚宴將於六月二日舉行，六月三日至四日，大會將進行七場全體會議及六場平行會議。

預估會議期間，有關國家將進行多場雙邊或多邊會晤。