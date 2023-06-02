美日防長會 重申台海和平重要性

年度新加坡「香格里拉對話」（香會）安全論壇預定二至四日舉行。美國國防部長奧斯丁一日先訪問日本，除了會晤日本首相岸田文雄，並和防衛大臣濱田靖一會談與召開聯合記者會。岸田說，今後欲透過強化美日同盟的嚇阻及反應能力，確保區域和平穩定。鑑於「台灣有事」的風險，奧、濱兩人重申維持台海和平穩定的重要性。奧斯丁並向濱田說，中國大陸防長李尚福婉拒和他在香會場邊進行「奧李會」，「令人遺憾」。

「岸奧會」一日下午在東京的首相官邸舉行約半小時。期間，岸田提到北韓五月卅一日發射據稱的軍事偵察衛星，並採用彈道飛彈技術，區域安全因北韓研發核飛彈而更惡化。奧斯丁對此說，五月七大工業國集團（Ｇ７）廣島高峰會中，確認今後堅決維持基於規則的國際秩序，日本去年通過的新國家安保戰略及國家防衛戰略，是達成前述目標的重要一步。日本決定增加防衛經費與保有對敵方的「反擊能力」，將提高日本的嚇阻力，美方對此「完全支持」。

在拜會岸田前，美日防長一日上午先在東京的防衛省晤談約六十五分鐘。奧斯丁在會後記者會中指稱，香會期間未能「奧李會」很可惜，大陸在印太地區對美國及其盟友的飛機進行「挑釁性攔截」，「非常令人擔憂」，未來某時恐引發造成情勢迅速失控的事件，「希望他們能夠改變自己的行為」。美國印太司令部五月卅日發布影片，指控共軍一架殲１６戰鬥機「不專業」地攔截一架美軍偵察機。

奧、濱亦強調，不能容忍片面改變現狀，將繼續在印太和其他地區與志同道合國家合作，促進自由開放印太。濱田補充說，兩人商討圍繞著美日同盟的安全情勢，例如北韓、俄羅斯入侵烏克蘭，以及涉及北京的各種挑戰。在當前嚴峻複雜的安全環境下，雙方確認深化日美合作、日美和南韓、澳洲及東協（ＡＳＥＡＮ）國家合作的重要性。奧斯丁表示，如今是美日同盟關係的重要時刻，兩國正共同研發能攔截高超音速（極音速）武器的先進技術及防空系統。針對北韓的核威脅，奧斯丁明言，美國對日本的「延伸嚇阻」承諾「堅定不移」，包括提供全面的傳統和核能力。

奧斯丁五月卅一日展開亞洲行，將歷訪日本、新加坡及印度。「日本經濟新聞」報版一日刊登其書面專訪，指出北京不該武統台灣，美方的立場就是反對片面改變台灣現狀，拜登政府最近將軍援新型武器予台灣，採取直接取自美軍庫存，大幅縮短移交台灣時間的新做法，致力履行基於「台灣關係法」所負的責任。

奧斯丁強調，美中衝突「既非迫在眉睫，亦非勢不可免」。美方將持續監控大陸的挑釁舉動，同時和盟邦及夥伴國聯手，採取一切措施維持台海、區域和平及戰略穩定。