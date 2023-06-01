歐洲議會投票 支持制定更嚴格的歐盟供應鏈法

（德國之聲中文網）據德意志電台報道，歐洲議會周四作出的決議立場是，員工人數超過250人的企業必須確保，在歐盟運作的企業其供應商不得存在童工、奴工、環境污染、破壞生物多樣性的問題。

這比歐盟委員會所提出的建議草案更為嚴格，也超過了德國供應鏈法的要求。

在歐洲議會的投票中，366名議員贊成，225人反對，38人棄權。如今，歐洲議會可以同歐盟理事會就最終法律條文的措辭展開談判。

教會和發展援助組織對這一更嚴格的法律條文要求表示支持。歐洲議會最大的黨團歐洲人民黨（EVP）議員則警告，這有可能導致歐洲企業外遷至全球南方。

德國自2023年起實施供應鏈法，要求企業承擔起相關責任。目前，歐盟正在制定歐盟範圍內的供應鏈法，以阻止童工、奴工、剝削勞動力、污染環境以及破壞生物多樣性的行為。

2022年，歐盟委員會呈交一份歐盟供應鏈法草案。當年底，歐盟各國表明其立場。周四，歐洲議會采取下一步驟，就其談判立場作出投票。此後，歐委會、代表各成員國的歐盟理事會以及歐洲議會三方即可展開共同的談判。

原則上，歐洲議會要求制定的歐盟供應鏈法比歐委會的提議更為嚴格。歐盟各國部長則希望在歐委會草案的基礎上能有進一步的弱化。

（德意志電台、基督新教通訊社）

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