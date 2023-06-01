快訊

懶人包／米客邦「紅魔8 Pro手機台灣版」槓上NCC 最新貼文「配送時間曝光」全網炸鍋

陸拒兩國防長在香格里拉對話會晤 美防長：令人遺憾

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長奧斯丁。法新社
美國國防部長奧斯丁。法新社

美國國防部長奧斯丁表示，中國大陸國防部長李尚福拒絕跟他在即將開幕的香格里拉對話場邊會晤「令人遺憾」（unfortunate），因為兩人需要溝通以停止軍機之間的危險接觸。

根據此前新聞，美國軍方指稱一架解放軍殲-16型戰機日前在美軍偵察機周邊進行了一次「不必要的挑釁性動作」，「中國飛機26日直接在我方波音RC-135機頭前方約121公尺範圍內飛行，迫使我方飛機穿越其尾流」。聲明強調，「根據國際法，RC-135當時正在南海國際領空進行安全和例行性的行動」。

路透1日報導，奧斯丁在日本東京會見日本防衛大臣濱田靖一後舉行記者會，提及中國大陸決定國防部長李尚福不會在兩人都將參加的香格里拉對話進行會晤時表示，「我認為，這一點令人感到遺憾，我歡迎任何跟李（尚福）接觸的機會，我認為國防部門應該以例行基礎互相交談，或者應該有著暢通的溝通管道」。

奧斯丁指出，他擔心的是，到了某個時刻，像最近一起美中軍機在南海遭遇的事件「可能非常迅速失控」。他說，「挑釁性攔截我們的飛機與我方盟邦的飛機非常令人擔憂，我們希望他們將改變他們的行動」。

國防部 香格里拉 日本

延伸閱讀

香格里拉對話2日登場 中美防長如何互動受關注

香格里拉對話將登場 美中緊張局勢備受關注

不支持武統或台獨 美國防長奧斯丁：反對片面改變台灣現狀

中美防長會面破局 陸媒：「美方清楚原因」應展現誠意

相關新聞

法院認證！澳洲最知名戰爭老兵遭媒體控犯下戰爭罪 提告誹謗被判敗訴

澳洲一位榮獲最高榮譽的戰爭退伍軍人羅伯茲-史密斯（Ben Roberts-Smith VC, MG）被三家報紙指控在阿富...

全球穆斯林旅遊指數 台灣奪分類旅遊目的地第3名

2023年全球穆斯林旅遊指數顯示，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」拿下第3名。觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，台灣...

陸拒兩國防長在香格里拉對話會晤 美防長：令人遺憾

美國國防部長奧斯丁表示，中國大陸國防部長李尚福拒絕跟他在即將開幕的香格里拉對話場邊會晤「令人遺憾」（unfortunat...

日媒調查 京都觀光區逾5成路人已不戴口罩

日本讀賣新聞自行調查得知，自日本政府調降COVID-19等級等同季節性流感後，京都市鬧區及觀光區已有超過5成的路人不戴口...

李顯龍新冠復陽 取消香格里拉對話首日與澳總理會談

新加坡總理李顯龍今天宣布，他在不到2週的時間內再度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。據統計，只有不到10%的...

澳洲盼中國移除高額大麥關稅 稱朝正確方向前進

澳洲與中國一度陷入冰凍的關係進一步出現融解跡象，澳洲政府今天表示，澳洲致力移除出口中國大麥被課徵的高額關稅，相關努力正「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦