陸拒兩國防長在香格里拉對話會晤 美防長：令人遺憾

美國國防部長奧斯丁表示，中國大陸國防部長李尚福拒絕跟他在即將開幕的香格里拉對話場邊會晤「令人遺憾」（unfortunate），因為兩人需要溝通以停止軍機之間的危險接觸。

根據此前新聞，美國軍方指稱一架解放軍殲-16型戰機日前在美軍偵察機周邊進行了一次「不必要的挑釁性動作」，「中國飛機26日直接在我方波音RC-135機頭前方約121公尺範圍內飛行，迫使我方飛機穿越其尾流」。聲明強調，「根據國際法，RC-135當時正在南海國際領空進行安全和例行性的行動」。

路透1日報導，奧斯丁在日本東京會見日本防衛大臣濱田靖一後舉行記者會，提及中國大陸決定國防部長李尚福不會在兩人都將參加的香格里拉對話進行會晤時表示，「我認為，這一點令人感到遺憾，我歡迎任何跟李（尚福）接觸的機會，我認為國防部門應該以例行基礎互相交談，或者應該有著暢通的溝通管道」。

奧斯丁指出，他擔心的是，到了某個時刻，像最近一起美中軍機在南海遭遇的事件「可能非常迅速失控」。他說，「挑釁性攔截我們的飛機與我方盟邦的飛機非常令人擔憂，我們希望他們將改變他們的行動」。