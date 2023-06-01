英國海灘驚傳意外釀2死！40多歲男子涉嫌過失殺人被捕
英國伯恩茅斯（Bournemouth）一處海灘5月31日驚傳一名17歲男孩和一名12歲女孩死亡，另有一名成年男子因涉嫌過失殺人而被捕。
衛報報導，多塞特郡（Dorset）警方31日下午4點32分接到報案電話，隨後派員趕往伯恩茅斯碼頭附近的海灘，救援人員從水中救回10人。
據悉，其中1名男孩和1名女孩傷重，送醫後雙雙死亡，從水中被救出的其餘8人則在現場接受治療、目前沒有生命危險，倖存者中包含一名超過40歲的男子，隨後因疑似與案情有關而被調查人員逮捕。
目前多塞特警方與英國海事與海岸警衛署（Maritime and Coastguard Agency）已共同對這起事件展開調查。多塞特郡警員表示「我們與罹難者的親屬同在，我們正竭盡全力支持其親屬家人，目前正處於調查的早期階段，希望人們不要臆測事件的相關情況」。
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