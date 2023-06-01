快訊

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

美國眾院「壓倒性票數」通過債務上限法案！將送交參院表決

軍公教明年加薪 公立大專助理教授以上研究加給也加15%

英國海灘驚傳意外釀2死！40多歲男子涉嫌過失殺人被捕

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
英國伯恩茅斯一處海灘5月31日驚傳一名17歲男孩和一名12歲女孩死亡，另有一名成年男子因涉嫌過失殺人而被捕。美聯社
英國伯恩茅斯一處海灘5月31日驚傳一名17歲男孩和一名12歲女孩死亡，另有一名成年男子因涉嫌過失殺人而被捕。美聯社

英國伯恩茅斯（Bournemouth）一處海灘5月31日驚傳一名17歲男孩和一名12歲女孩死亡，另有一名成年男子因涉嫌過失殺人而被捕。

衛報報導，多塞特郡（Dorset）警方31日下午4點32分接到報案電話，隨後派員趕往伯恩茅斯碼頭附近的海灘，救援人員從水中救回10人。

據悉，其中1名男孩和1名女孩傷重，送醫後雙雙死亡，從水中被救出的其餘8人則在現場接受治療、目前沒有生命危險，倖存者中包含一名超過40歲的男子，隨後因疑似與案情有關而被調查人員逮捕。

目前多塞特警方與英國海事與海岸警衛署（Maritime and Coastguard Agency）已共同對這起事件展開調查。多塞特郡警員表示「我們與罹難者的親屬同在，我們正竭盡全力支持其親屬家人，目前正處於調查的早期階段，希望人們不要臆測事件的相關情況」。

英國 碼頭 殺人

延伸閱讀

高雄男大生酒駕被捕 背包內竟有玄機

英國也傳名人廣告詐騙案 馬斯克及貝佐斯肖像遭冒用

英軍情首長：中國2030年成英海外利益最大挑戰

花蓮和仁海灘礁石區訓練摔傷 風浪大黑鷹吊掛救援

相關新聞

英國海灘驚傳意外釀2死！40多歲男子涉嫌過失殺人被捕

英國伯恩茅斯（Bournemouth）一處海灘5月31日驚傳一名17歲男孩和一名12歲女孩死亡，另有一名成年男子因涉嫌過...

無人機群攻莫斯科富豪區 衝擊菁英階級「戰爭已打到家裡」

莫斯科菁英聚集的富人住宅區5月30日清晨遭到大批無人機攻擊，這是自俄烏開戰以來，莫斯科遭到的最大規模攻擊，也是住宅區首度受攻擊，首都居民一早醒來，發現戰爭已打到家裡來，在心理上肯定不能再像過去一年多來那樣正常生活。烏克蘭當局否認直接介入攻擊，但恐怕很難撇清關係。攻擊莫斯科的用意何在？將會成為常態嗎？

探索幽浮真相 NASA小組首場公聽會：需更完善數據

劇情以外星人為主的經典美劇「X檔案」（X-Files）片頭那句「真相就在那裡」（The truth is out the...

參與四方對話與美聯合軍演 印度低調不刺激中國

印度在冷戰時代實行不結盟外交政策，近年來加入美日澳的四方安全對話，與美國進行聯合軍事演習，同時參與俄羅斯、中國主導的金磚國家與上海合作組織，有意走出自主外交路線。 1950年代，印度剛脫離英國統治獨立不久，作為發展中國家

希臘火車對撞事故調查報告：腐爛的鐵路系統沉痾

希臘史上傷亡最慘重的鐵路事故調查報告出爐，報告內容詳述希臘鐵路系統從基本設備、行車制度、教育訓練以及安全意識皆出現嚴重缺失，然而卻迴避追究希臘政府在其中的責任——在管理不善、人謀不臧、民營化後執行車路分離，結果導致責任歸屬混亂之下，希臘鐵路無論是硬體設施或是安全系統，都遙遙落後歐洲各國，即使歐盟等國際組織援助鉅額鐵路升級預算，卻也挽救不了失敗的管理與營運所帶來的僵局；5月21日落幕的希臘大選結果，執政黨依舊勝出，希臘鐵路安全則依舊陷於一片黑暗。

馬杜洛訪巴西 委內瑞拉債務違約掀議論

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）時隔8年訪問巴西，引起各界對巴西總統魯拉維護馬杜洛的爭議，委內瑞拉積欠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦