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探索幽浮真相 NASA小組首場公聽會：需更完善數據

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

劇情以外星人為主的經典美劇「X檔案」（X-Files）片頭那句「真相就在那裡」（The truth is out there），最讓劇迷津津樂道。而要取得真相，或許需要更認真去探索。

美國國家航空暨太空總署（NASA）有一支小組專門研究美國政府口中「不明空中現象」（UAP），也就是一般人所知的「不明飛行物」（UFO，即幽浮）。他們今天舉行首場公聽會，討論去年成立以來的各項發現。

綜合路透社、法新社以及英國廣播公司（BBC）報導，這個由物理學、天體生物學等多個領域專家組成的16人團隊於去年成立，目的在解釋非機密類別的幽浮目擊事件，以及其他從民政府和商界收集到的數據。

NASA幽浮調查團隊指出，他們目前收集到「神秘難以理解」事件約達800件，但真正無解的僅占少數。

NASA「全領域異常現象解析辦公室」（All-domainAnomaly Resolution Office, AARO）負責人寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）表示，他們每個月收到的新通報約有50到100件左右，但這些目擊事件中，「可能真正反常的」僅占總資料庫2至5%。

例如說，聽證會期間，一架海軍飛機在美國西部上空拍攝的影片顯示，夜空中出現一系列移動亮點。這架軍機攔截不到這個物體，但後來證實這個物體是一架飛往機場的商用飛機。

寇克派屈克說：「這類東西可以騙過訓練有素的飛行員，也能造成感應器誤判。」他說：「當事有蹊蹺，他們就會通報，這是他們的職責。」

另一個案例則至今無法解釋。寇克派屈克今天重播一支最初於上個月在國會釋出的影片，當中顯示，MQ-9無人機在中東某個未公開地點，偵查到一個飛行的金屬球體。

寇克派屈克說：「這是我們最常看到的典型案例，在世界各地都看得到，我們從中看到它做出非常有意思的動作。」

科學家團隊今天敦促以更嚴格的科學方法，來釐清數百起神秘目擊事件的起源。

研究主席、天體物理學家史波格（David Spergel）在直播中說：「光靠現有數據和目擊者通報不足以提供確鑿的證據。」

他補充說：「我們汲取到的其中一個教訓是，有必要得到更多高品質數據，也就是以標定儀器測量過、經過多次觀察的數據，並有必要以高規格來管理數據。」

NASA表示，今天在華盛頓總部舉行的4小時公聽會，目的是讓這個團隊擬於7月底發表報告之前，舉行一場「最後的審議」。

儘管部分人士樂見NASA這項科學使命以更開放的態度處理幽浮議題，但NASA打從一開始就表明他們不會倉促做出任何結論。

NASA於去年6月成立這支小組時就說：「沒有證據顯示UAP起源於外星球。」

NASA 幽浮 團隊

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