聽新聞
test
0:00 / 0:00
偵察衛星發射失敗 北韓嗆再射
北韓五月卅一日試圖把第一顆偵察衛星送進太空的行動以失敗收場，讓國家領導人金正恩強化軍力的努力受挫。平壤當局不尋常地迅速承認發射不成功，更矢言儘速再度發射。南韓預測，北韓可能在六月十一日前再次發射。
美國、日本、南韓紛紛發表聲明譴責北韓違反聯合國安理會決議，白宮更直指平壤運用洲際彈道飛彈技術，造成區域不安定。
北韓官媒朝中社（ＫＣＮＡ）報導，北韓國家宇宙開發局（ＮＡＤＡ）當地時間早上六時廿七分按計畫使用新型「千里馬一號」衛星運載火箭，發射軍事偵察衛星「萬里鏡一號」，但因為技術原因導致發射失敗。
ＮＡＤＡ指，「千里馬一號」在正常飛行過程完成第一節分離，但第二節引擎未能正常點火，導致失去動力與墜入南韓西部「於青島」以西兩百公里處海域，南韓軍方已打撈起部分殘骸。由於沒攜帶彈頭，所以稱為「太空飛行器」而非「彈道飛彈」。
南韓國家情報院研判，試射失敗主因是準備時程提前，新的發射場工程尚未完工。七月廿七日是「韓戰停戰協定」簽署七十周年，北韓稱為「戰勝節」，金正恩認為在上半年向民眾端出展現技術突破的產品十分重要。政治考量優於技術進度，導致失敗。
南韓首爾梨花女子大學教授李雷夫表示，北韓承認失敗，十分特殊，「只是在國際上難以隱瞞衛星發射失敗的事實，應該會加強內宣淡化失敗。這個結果也表明，平壤可能很快發動另一次挑釁，部分原因是要彌補今天的挫敗」。
南韓總統辦公室官員受訪時表示，北韓日前預告衛星發射時間落在五月三十一日至六月十一日之間，「有充分理由判斷北韓可能在六月十一日前再次發射」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言