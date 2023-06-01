偵察衛星發射失敗 北韓嗆再射

北韓五月卅一日試圖把第一顆偵察衛星送進太空的行動以失敗收場，讓國家領導人金正恩強化軍力的努力受挫。平壤當局不尋常地迅速承認發射不成功，更矢言儘速再度發射。南韓預測，北韓可能在六月十一日前再次發射。

美國、日本、南韓紛紛發表聲明譴責北韓違反聯合國安理會決議，白宮更直指平壤運用洲際彈道飛彈技術，造成區域不安定。

北韓官媒朝中社（ＫＣＮＡ）報導，北韓國家宇宙開發局（ＮＡＤＡ）當地時間早上六時廿七分按計畫使用新型「千里馬一號」衛星運載火箭，發射軍事偵察衛星「萬里鏡一號」，但因為技術原因導致發射失敗。

ＮＡＤＡ指，「千里馬一號」在正常飛行過程完成第一節分離，但第二節引擎未能正常點火，導致失去動力與墜入南韓西部「於青島」以西兩百公里處海域，南韓軍方已打撈起部分殘骸。由於沒攜帶彈頭，所以稱為「太空飛行器」而非「彈道飛彈」。

南韓國家情報院研判，試射失敗主因是準備時程提前，新的發射場工程尚未完工。七月廿七日是「韓戰停戰協定」簽署七十周年，北韓稱為「戰勝節」，金正恩認為在上半年向民眾端出展現技術突破的產品十分重要。政治考量優於技術進度，導致失敗。

南韓首爾梨花女子大學教授李雷夫表示，北韓承認失敗，十分特殊，「只是在國際上難以隱瞞衛星發射失敗的事實，應該會加強內宣淡化失敗。這個結果也表明，平壤可能很快發動另一次挑釁，部分原因是要彌補今天的挫敗」。