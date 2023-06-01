科索沃沖突發酵 塞族不願「被代表」

科索沃北部塞族聚居區發生流血沖突後，北約領導的駐科索沃維和部隊（KFOR）的部隊周三在北部城鎮茲韋錢設置了路障。

在周一（5月29日）發生的沖突中，有30名維和士兵受傷，塞族人方面有52名抗議者受傷。五名塞族人因參與小規模沖突而被逮捕。

數日來，科索沃的緊張局勢升級。起因是塞族居民抗議由科索沃政府任命的阿族市長在警方護衛下進入塞族城鎮的市政廳。今年4月份的鄉鎮選舉在科索沃北部受到佔絕大多數的塞族居民的抵制，投票率低於3.5%。許多塞族人還要求科索沃警察從北部城市撤出。

周一，數百名塞族人聚集在茲韋錢的市政廳前，一再試圖沖入該建築，但被科索沃警察驅回，警方使用了催淚瓦斯。北約科索沃維和部隊士兵則試圖將雙方分隔開，隨即被投擲石塊、酒瓶和燃燒物。

沖突發生後，北約決定增派700名士兵。塞爾維亞政府則宣布該國進入最高警戒狀態，並向與科索沃接壤的邊境地區派遣部隊。

法新社記者從當地報道，塞族抗議者周三打出一面巨大的塞爾維亞國旗，從市政廳延伸到茲韋錢的中心，長度超過200米。

歐盟、美國：科索沃當局不必要地激化局勢

法國總統馬克龍批評科索沃政府對當地局勢惡化負有責任，並指出後者沒有遵守數周前簽訂的一項協議。馬克龍周三說，“我們很明確地告訴科索沃當局，舉行這次選舉是一個錯誤。”他表示希望科索沃和塞爾維亞兩國總統本周四能在摩爾多瓦舉行的一場會議間隙進行溝通。

美國國務卿布林肯也批評了科索沃政府在塞族人佔多數的地區設置阿族市長，"驟然和不必要地加劇了緊張局勢"。

歐盟負責塞爾維亞與科索沃之間對話的特別代表拉賈克（Miroslav Lajcak）在在接受德國之聲塞爾維亞語節目采訪時指出，盡管這些阿族市長的當選在程序上合法，“但當我們談論合法性或代表性時，這裡當然有一個很大的問號。”

他指出，會談已經為塞爾維亞和科索沃之間的關系正常化建立了一條道路，因此雙方應致力於落實之前達成的協議。“這只能通過政治途徑來解決，即通過現有的對話。”

阿爾巴尼亞族佔多數的科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立。後者不承認科索沃的獨立地位。科索沃的塞族集中在北部的四個城鎮。

（法新社、美聯社）

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