俄羅斯和德國互相關閉領事館

德國外交部周三（5月31日）宣布，作為對莫斯科的報復措施，柏林將吊銷俄羅斯五個領事館之中四個的許可證。此舉是在俄羅斯政府將允許留在俄羅斯的德國政府官員（包括在文化機構和學校工作的人員）人數上限設定為350人之後做出的。

德國外交部發言人告訴記者，該措施旨在建立兩國之間的"人員和結構對等"。

該發言人表示，俄羅斯在限制德國在該國的存在方面"采取了升級措施"。他說， "這一不合理的決定迫使德國政府大規模削減其在俄羅斯所有領域的存在。"

今年年底之後，俄羅斯只有駐柏林大使館和另外一個領事館被允許開設。

"這個決定已於今天傳達給俄羅斯外交部。"該發言人說，雖然此舉令人遺憾，但烏克蘭戰爭意味著兩國之間的許多雙邊活動"根本沒有基礎"。

上周六（5月27日），德國外交部表示，德國駐俄羅斯機構的數百名公務員和當地雇員將需要回國或者辭職。

受此限制令影響的人數多達數百。雖然該命令針對領事館和大使館官員，但受影響的大多數是歌德文化學院以及德國學校和托兒所的員工。

莫斯科的限制法令意味著，德國駐加裡寧格勒、葉卡捷琳堡和新西伯利亞的領事館將關閉，僅保留德國駐莫斯科大使館和駐聖彼得堡領事館。

這一事件反映出自俄羅斯於 2022 年 2 月入侵烏克蘭以來，莫斯科和柏林之間的關系進一步惡化。

（路透社、美聯社）

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