快訊

瑪娃朝日本沖繩前進 多間航空宣布明飛沖繩航班取消

高科大教授涉弊！總務長洩標案給胞弟公司 兄弟檔遭聲押

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約旦王儲明日大婚！迎娶沙烏地千金建築師 賓客名單超豪華

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
約旦王儲胡笙預計於6月1日和沙國千金薩芙成婚。美聯社
約旦王儲胡笙預計於6月1日和沙國千金薩芙成婚。美聯社

2022年8月，約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein）和出身沙烏地阿拉伯豪門的建築師薩芙（Rajwa al-Saif），於沙國首都利雅德訂婚，如今兩人終於將在6月1日舉行大婚，美國第一夫人和眾多各地王公貴族料將出席。

美聯社報導，28歲的王儲胡笙將於約旦首都安曼的扎赫蘭宮（Zahran Palace），迎娶29歲的薩芙。王室官員對完整賓客名單、新娘婚紗細節等婚禮事項未多透露，但拜登夫人吉兒（Jill Biden）和荷蘭國王伉儷等顯要人士已確認出席。

報導稱，當日婚禮預期會有致敬過去王室婚禮的活動，例如在婚禮結束後，料以紅色Land Rover吉普車隊護送新人經過安曼街道。

約旦是西方世界盟國，在衝突頻傳的中東站穩局勢，這對跨國新人未來可望協助約旦、沙國建立新連結。

胡笙的父親、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）在2004年剝奪手足的王儲身分，而後胡笙於15歲時正式獲得王儲地位。雖然距離繼位可能還需多年，但接班訓練已開始。胡笙在2016年獲美國喬治城大學國際史學位，後來在英國就讀軍官學校，目前身負約旦軍隊上尉軍銜。

薩芙則出生於沙國首都利雅德，母親和沙國創國君主的愛妃蘇代里（Hussa bint Ahmed Al Sudairi）有親戚關係，父親同樣出身名門，是一間當地建築工程公司的創辦人。薩芙在2017年畢業於美國雪城大學，攻讀建築，後也曾在洛杉磯攻讀視覺傳播學位。

約旦 王儲 婚禮

延伸閱讀

蘇丹內戰供水受損 首都居民烽火下冒險尋找飲用水

凱特犯大忌 人氣凌駕國王公公 黛安娜生前也這樣招禍？

沙烏地與加拿大復交 以石油佈局全球

利雅德台貿中心盛大開幕 協助台商爭取中東重要商機

相關新聞

約旦王儲明日大婚！迎娶沙烏地千金建築師 賓客名單超豪華

2022年8月，約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein）和出身沙烏地阿拉伯豪門的建築師薩芙（Rajwa ...

錯發緊急疏散警報引發恐慌！南韓民眾怒批首爾市長要求下台

北韓今天發射載有衛星的火箭，導致南韓首都首爾市錯發緊急疏散警報，除了造成廣泛的恐慌和網路大當機外，並引發民眾擔憂無法信任...

「瑪娃」直衝日本沖繩！知事籲：非必要勿外出、將發布暴風警報

隨著颱風「瑪娃」持續移動，除了台灣受到影響外、日本沖繩更是首當其衝，該縣知事玉城丹尼31日呼籲「若非必要請勿外出」，且當...

颱風瑪娃直撲日本沖繩 關東恐降下警報級大雨

今年第2號颱風瑪娃正朝日本宮古島及沖繩本島移動，沖繩縣知事玉城鄧尼今天呼籲民眾及觀光客留意自身安全嚴防暴風雨；日本關東地...

菲律賓頻傳新聞工作者遇害 廣播員自家門口遭槍殺

菲律賓警方表示，一名電台廣播員今天在中部自家家門外遭到槍殺，這是長串記者遇害名單中的最新一起

蘇丹內戰供水受損 首都居民烽火下冒險尋找飲用水

蘇丹內戰衝突導致首都喀土穆數十萬居民沒有自來水可用，部分居民被迫冒著生命危險在短暫的停火期間尋找飲用水

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦