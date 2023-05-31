約旦王儲明日大婚！迎娶沙烏地千金建築師 賓客名單超豪華
2022年8月，約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein）和出身沙烏地阿拉伯豪門的建築師薩芙（Rajwa al-Saif），於沙國首都利雅德訂婚，如今兩人終於將在6月1日舉行大婚，美國第一夫人和眾多各地王公貴族料將出席。
美聯社報導，28歲的王儲胡笙將於約旦首都安曼的扎赫蘭宮（Zahran Palace），迎娶29歲的薩芙。王室官員對完整賓客名單、新娘婚紗細節等婚禮事項未多透露，但拜登夫人吉兒（Jill Biden）和荷蘭國王伉儷等顯要人士已確認出席。
報導稱，當日婚禮預期會有致敬過去王室婚禮的活動，例如在婚禮結束後，料以紅色Land Rover吉普車隊護送新人經過安曼街道。
約旦是西方世界盟國，在衝突頻傳的中東站穩局勢，這對跨國新人未來可望協助約旦、沙國建立新連結。
胡笙的父親、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）在2004年剝奪手足的王儲身分，而後胡笙於15歲時正式獲得王儲地位。雖然距離繼位可能還需多年，但接班訓練已開始。胡笙在2016年獲美國喬治城大學國際史學位，後來在英國就讀軍官學校，目前身負約旦軍隊上尉軍銜。
薩芙則出生於沙國首都利雅德，母親和沙國創國君主的愛妃蘇代里（Hussa bint Ahmed Al Sudairi）有親戚關係，父親同樣出身名門，是一間當地建築工程公司的創辦人。薩芙在2017年畢業於美國雪城大學，攻讀建築，後也曾在洛杉磯攻讀視覺傳播學位。
He’s heir to the Jordanian throne and a descendant of the Prophet Muhammad. She’s a Saudi architect with an aristocratic pedigree of her own. Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Rajwa Alseif are to be married Thursday. https://t.co/2Lkimal9Tx— The Associated Press (@AP) 2023年5月31日
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