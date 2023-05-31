北韓飛行物落入中韓專屬經濟區 南韓：平壤6月11日恐再發射

韓聯社報導，北韓稱5月31日清晨發射軍事偵察衛星時發生意外，即將再發射。韓聯社5月31日引述南韓總統府稱，平壤政府或在6月11日第二次發射。南韓軍方稱，它更像是太空載具多於導彈，此外北韓比之前更快做好發射準備。

韓媒5月31日稱南韓聯合參謀本部（簡稱韓聯參）5月31日稱南韓軍方在海上打撈疑似北韓於當天發射的航太器（spacecraft，或稱太空載具、太空船）部分殘骸。

韓聯參稱，北韓所發射的飛行器更像是太空載具而非導彈。

韓聯參指出，軍方上午8時5分在青島以西200多公里的海域發現並打撈疑似北韓航太器的部份殘骸。青島位於全羅北道群山以西60多公里處。南韓軍方還計劃在回收航太器後確認其整體性能、是否使用外國零部件及其技術水準等。

韓聯參早些時候表示，北韓當天上午6時29分左右從平安北道東倉里一帶向南方發射一枚航太運載器，該航太器在非正常飛行狀態下墜落。

韓聯參稱，北韓所發射的飛行器更像是太空載具而非導彈。（路透社資料照）

朝中社稱，北韓國家宇宙開發局31日上午6時27分按計劃在平安北道鐵山郡西海衛星發射場，用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。

開發局表示，「千里馬-1」號在正常飛行過程中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。

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文章授權轉載自《香港01》