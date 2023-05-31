緬甸軍心渙散 出逃軍官洩戰機位置

緬甸軍方在政變後鎮壓民眾，有軍官受不了，攜帶軍中機密洩漏給媒體！《英國廣播公司》訪問到數位從緬甸出逃的軍人，直言軍隊中很多人也不想再幹殘害同胞的事情，還有空軍軍官指出自己曾工作的基地，並表示，緬甸軍隊現在都用空襲轟炸反對派。緬甸自2021年政變後，已有1.3萬名軍人逃逸。

不忍鎮壓平民出逃

根據《英國廣播公司》報導，逃到泰國的軍人乃昂表示，緬甸已經沒有人想要加入軍隊，民眾都討厭軍政府的殘酷無情。他也說，是透過朋友與反對派的幫助才逃出來，與其他100多位叛逃軍人一起住在暫時的收容所，但他朋友還在軍隊，他很不捨。在收容所中還有19歲的蒙生，他說自己15歲就加入軍隊了。

「我原本很崇拜軍隊。」蒙生說，但後來他看到軍政府殘酷鎮壓民眾後就改觀了，而且他還被網路酸民辱罵是「狗」（緬甸最嚴重的污辱），加上近來緬甸有武裝部隊「人民防衛軍（PDF）」崛起，在農村獲得許多民眾支持，且軍隊與其多次交戰皆敗走，愈來愈多人從軍隊逃脫。

陸軍無人改轟炸

緬甸自2021年政變後，已有1.3萬名軍人逃逸。在空軍服役18年的卡札蘇安分析，由於陸軍人數不足，緬甸國防軍更傾向用空軍發動空襲，從1月至今至少有200起空襲，造成至少170人死亡，許多都還是老弱婦孺。他坦言，政變之後，空軍很多本性並不壞的人變得非常暴力，但他是單位唯一叛逃的人。

雖然緬甸軍方針對叛逃者祭出50萬美元的高額懸賞，但據傳目前沒有人領過此獎金。卡札蘇安還給記者看他之前飛蘇愷30的基地，這是緬甸政府為了增加打擊火力，特意從俄羅斯進口的軍機，且隨著緬甸被周圍國家抵制，俄羅斯也成為緬甸軍火的最大進口國，據聯合國估計，自政變後至少買了軍火4億美元。

反對派用無人機抵抗

針對緬甸軍方用空襲火力鎮壓反對派，反對派則用無人機抵抗，率領無人機小隊的反對派女首領辛申表示，只要在目標上空300公尺以上，就不會被軍方察覺，雖然規模不大，但機動性強，而且不好預測。

《聯合國》提到，緬甸內戰爆發至今已2年，有160萬人流離失所、5.5萬棟建築物遭摧毀。軍方在政變，逮捕反對派全民盟官員，並推翻選舉結果後，雖曾承諾要重新大選，但後續就沒有下文。

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