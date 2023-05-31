艾爾段順利當選 美籲勿阻瑞典入北約

選舉結束應勿須再迎合民意，美國敦促土耳其總統艾爾段讓瑞典加入北約！美國國務卿布林肯近日與瑞典首相克里斯特松會面時，呼籲土耳其儘速讓瑞典入會；美國總統拜登也在與連任的土國總統艾爾段通話時，提出F-16軍購作為籌碼。土耳其過去因庫德族議題不讓瑞典加入北約，未來是否會放手，值得關注。

美對土耳其軟硬兼施

根據《半島電視台》報導，美國國務卿布林肯30日表示，現在就是讓瑞典加入北約的最好時機。他不滿指出，瑞典在申請加入北約的第一天就已經符合資格，但土耳其卻持續阻擋瑞典加入北約，美國對此表達嚴正關切，盼能儘快通過、不要再阻擋。

《阿拉伯半島》提到，美國總統拜登也在29日與土耳其總統艾爾段通話，恭喜他當選總統的同時，也談到有關瑞典加入北約的問題，拜登透露，艾爾段想買美國的F-16，雙方應該會在這兩者進行協商。但目前共和黨主導眾議院，並不一定會支持拜登對土耳其的軍購方案，瑞典想加入北約仍有許多變數。

盼土耳其通過審議

瑞典與芬蘭2022年2月在俄烏戰爭爆發沒多久，就同時申請加入北約，以納入北約的集體安全防衛網，但因為土耳其與匈牙利的反對，讓瑞典無法加入北約，原本兩國想要同時加入，最後只有芬蘭在各會員國同意下先加入北約，瑞典的入會期程遭擱置。

《半島》分析，主要的阻力會在土耳其，由於艾爾段質疑瑞典政府庇護土耳其境內的庫德族武裝團體成員，甚至提供武器，加上瑞典有民眾在抗議土耳其抵制瑞典加入北約時焚燒可蘭經，因此瑞典雖然有修法稍微讓步，但恰逢土耳其進入大選，也讓艾爾段不願同意瑞典的請求。

由於加入北約需要全體會員國同意，瑞典至今仍無法加入北約。但布林肯承諾，瑞典在申請期間美國會保障其安全；瑞典首相克里斯特松也說，正在努力修改方案。隨著艾爾段以過半票數連任總統，外界也關注瑞典是否能順利加入北約。

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