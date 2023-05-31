北韓喊射衛星 專家：促美談判

北韓軍方二號人物、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲卅日表示，將於六月發射軍事偵察衛星一號。

北韓通報日本將於五月卅一日零時至六月十一日零時期間發射人造衛星。日本是國際海事組織航行警告區的協調國。這是北韓首次公布衛星發射時間。

「美國之音」報導，廿九日的衛星空拍圖顯示北韓西北部東倉里的西海衛星發射場，兩座發射台有所動靜。

李炳哲通過朝中社發布立場稱，即將於六月發射的軍事偵察衛星一號和將進行新試驗的多項偵察手段旨在實時追踪、監視、識別、先發制人地遏制和防範美國及其追隨勢力的危險軍事行動，是加強共和國武裝軍事準備勢在必行的行動。

李炳哲強調，美國部署在朝鮮半島並開展行動的空中偵察資產的作戰半徑和監視範圍覆蓋了包括首都平壤在內的共和國西北部地區以及周邊國家的縱深地區和首都圈，對朝鮮民主主義人民共和國和周邊國家構成嚴重威脅。

日本國際基督教大學教授納吉（Stephen Nagy）表示，北韓宣稱發射偵察衛星可能有其他目的，像是洲際彈道飛彈測試，「北韓將著手衛星發射，我認為大多數分析師相信，這實際上是一枚洲際彈道飛彈，展示了提高能夠攻擊美國在太平洋與大陸本土基地的能力」。

納吉還把平壤的聲明看成北韓對美國發出的「訊號」，要華府更認真對待他們跟重回談判桌，只是美方外交政策的焦點仍放在台海兩岸，「拜登的重點當然是中國、然後是俄羅斯，接著確保印太地區大致和平與穩定」。

他還說，台灣排在議程的首位，「因為它在美中關係是非常關鍵的部分」。