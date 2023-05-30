盼成地區轉運站 伊拉克建鐵路連接歐亞

伊拉克要轉型成中東運輸中樞！伊拉克政府稍早宣布要投資百億美元，興建可連接中東地區與歐洲的跨洲鐵路，預計5年內完工，希望在石油產業之外，替該國找到新的經濟來源。專家認為，其立意良善，但缺乏流動性是一大障礙。

鐵路全長1200公里

據《阿拉伯衛星電視台》報導，伊拉克總理蘇達尼在與伊朗、約旦與阿拉伯聯合大公國等中東國家交通部長舉行的會議上宣布，將耗資170億美元興建長達1,200公里穿越伊拉克的鐵路網，一路從北方土耳其邊境到南部波斯灣及歐洲。

他表示，「這項計畫是永續性非石油經濟的支柱，可扮演服務伊拉克鄰國與區域的橋樑。」伊拉克國會運輸委員會也指出，任何想參與的國家都能負責計劃一部分，預計3~5年內完工。

產油國伊拉克歷經戰爭摧殘與貪腐橫行，國內各項基礎建設相當落後。蘇達尼強調，重建鐵路網及提升電力基礎設施是首要任務。另外，這項跨洲鐵路沿途將增設15個車站，發揮伊拉克本身的地理位置優勢，使得該國成為波斯灣、土耳其與歐洲貨物與旅客的運輸中樞。

可運輸中東石油物資

據《法蘭西24》報導，位於伊朗與沙烏地阿拉伯旁的波斯灣是重要航運區，特別是運輸從當地國家開採的碳氫化合物。不過，對於伊拉克政府提出的計劃，研究國際運輸的顧問賈德哈希米則持保留看法。他說，「客戶比較希望直接將貨物從亞洲運往歐洲，不用再經過裝卸過程，省去貨櫃在船舶和鐵路之間的移動。」

運輸是全球經濟的重要環節，伊拉克的計劃同樣是國際大型計劃之一，其中包括中國在2013年宣布的「一帶一路」，該計劃希望透過以陸地和海洋基礎設施連接亞洲、歐洲和非洲130個國家，讓各國進入中國更加方便。

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