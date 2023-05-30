日本眾院通過刑法修正案 性自主年齡門檻從13歲提升至16歲

「隱藏在日常生活中的殺意，最後在寧靜的田野爆發...」日本長野縣25日發生的青木家殺人事件，31歲的青木政憲持刀刃和獵槍，先後殺害了地方居民與警察，造成4人死亡的悲劇。犯案後的青木據守自宅與警方對峙，並試圖於家中開槍自殺未遂；最終在父親的電話勸說下投降被捕。經過警方近日來的調查，逐步解明案發當天過程和兇手背景，針對犯案動機，青木政憲主觀認定「被對方說了壞話」，羞辱青木孤單繭居的生活，憤而行兇。在地方傳承13代的果園一族，到青木政憲的身上發生了什麼事？看似寧靜的田園日常，為何引發殺機？

2023-05-30 17:09