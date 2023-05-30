日本眾院通過刑法修正案 性自主年齡門檻從13歲提升至16歲
日本眾議院30日通過刑法修正案，將性自主年齡門檻從13歲提升至16歲，以期保護兒童免於性犯罪。修正案接下來將送往參議院表決。
日本共同社報導，這次刑法修正案將非肢體暴力及脅迫等行為納入性犯罪，包括掀裙、偷拍性器官、以金錢報酬誘姦16歲以下兒童等。此外，妨害性自主罪的法律追溯期將從10年延長至15年。
此外，修正案也額外加入一項條款，明定在新法落實5年後，考慮再次審查追訴期，同時將針對受害者舉報性犯罪過程可能遇到的困難進行研究調查。
根據修正案，無論當事人同意與否，任何人與16歲以下的未成年人發生性行為皆屬非法，唯一例外是若一方17歲以上，另一方年紀差距在4歲以內且雙方合意發生性行為，則不構成犯罪。
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