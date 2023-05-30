歐洲火藥庫又動盪 歐盟批科索沃引亂

塞爾維亞與科索沃的衝突，再度讓外界擔心歐洲將有第二戰場！科索沃近日因地區選舉發生動亂，讓當地警方與北約聯合鎮壓抗議民眾，但經調查，是因為科索沃政府欺負當地少數塞爾維亞民眾，使得向來支持科索沃的歐盟罕見批評科索沃不要引發動亂。科索沃與塞爾維亞因歷史因素結怨至今，各界仍相當擔心當地局勢。

小國選舉引動亂

根據《英國廣播公司》報導，科索沃近來因地方選舉導致當地塞爾維亞人動亂，由當地警方與北約維和部隊鎮壓當地抗議民眾，由於小城的選舉不公，由該城為少數人口的阿爾巴尼亞人當選，而塞爾維亞裔民眾抵制該場選舉，因此最後投票率僅4%。

《CNN》提到，民眾抗議非常激烈，來自匈牙利與義大利的維和部隊有多人掛彩。

但由於抗議是因為科索沃政府的措施所引發，因此美國與歐盟罕見批評科索沃政府讓當地局勢不穩，恐導致後續衝突擴大，無助兩國和解。科索沃是由90%阿爾巴尼亞裔民眾與5%塞爾維亞裔居民組成，但鄰國塞爾維亞不承認科索沃是獨立國家，兩國在南斯拉夫解體後持續交戰，直到北約介入才罷休。

巴爾幹動盪引關注

當時因為塞爾維亞有種族屠殺疑慮，讓北約介入，直到2008年科索沃宣布獨立，兩國時不時仍有零星衝突，塞爾維亞在兩國邊境部署重兵，並鼓動境內塞裔民眾反抗科索沃政府的統治，此區也成為西方支持的科索沃，與中、俄支持的塞爾維亞之間的代理人戰爭。

不過塞爾維亞想要加入歐盟、科索沃也要擴大國際參與下，兩國近年開始有和解跡象，先前兩國還協議共同尋找交戰中失蹤的平民，談判仍持續進行。巴爾幹半島因歷史、宗教衝突而動盪至今，加上俄烏戰爭的影響，讓歐盟不得不提防兩國衝突將引爆歐洲的第二戰場。

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