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馬杜羅與魯拉會面 委內瑞拉求突破制裁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
委內瑞拉總統馬杜羅（左起）29日與巴西總統魯拉會面，象徵南美可能形成左派聯盟。（Photo from @LulaOficial via Twitter）
委內瑞拉總統馬杜羅（左起）29日與巴西總統魯拉會面，象徵南美可能形成左派聯盟。（Photo from @LulaOficial via Twitter）

南美洲的左派政權紛紛與委內瑞拉重修舊好，委國總統馬杜羅有望突破西方國家制裁？睽違8年，馬杜羅29日前往巴西與總統魯拉見面，受到魯拉熱情招待。隨著南美洲各國紛轉為左派陣營，原本因內戰受到各國制裁的委內瑞拉逐漸找到突破口，但西方國家仍多支持議長瓜伊多領導的反對派。

南美出現左派聯盟

根據《半島電視台》報導，委內瑞拉左派總統馬杜羅29日前往巴西，與同為左派的巴西總統魯拉會面，兩人見面魯拉就給了他一個大擁抱，雙方互動非常熱絡。魯拉在推特發文表示，馬杜羅睽違8年訪問巴西，兩國關係將逐漸正常化，會有更多經濟與政治上的互動。

巴西2019年，右派前總統波索納洛下令禁止馬杜羅前往巴西，也讓兩國關係跌到谷底，但近年來哥倫比亞、玻利維亞等國都改由左派執政，也讓過去因內戰而受到各方抵制的馬杜羅政府看到外交突破的希望，先前委內瑞拉就與哥倫比亞復交，並解除彼此的邊界禁令與旅遊限制。

不過《法蘭西24》提到，巴西國內反對派痛批魯拉與獨裁者交好。在波索納洛任內，他禁止馬杜羅政府的官員入境巴西，且承認由反對派領袖瓜伊多帶領的政府，才是真正代表委內瑞拉。但魯拉上台後就反轉這樣的措施，他還希望能連結南美各國進行經濟整合，促成「南美國家聯盟」（UNASUR）的形成。

委國內戰仍僵持

魯拉連結了南美10個國家，卻獨缺祕魯，因為祕魯原本執政的左派總統卡斯提歐先前遭到國會推翻，國會推舉女總統布隆地上台，但很多國家並不承認她合法上位。

委內瑞拉2019年因反對派指控選舉舞弊，因此出現政府鬧雙胞的現象：由反對派成立與馬杜羅成立的政府都自稱代表委內瑞拉，而反對派背後為美國等西方國家，馬杜羅背後則是中國、俄羅斯與伊朗等非西方國家，雙方政治僵局始終無法突破。

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