東京醫科大改分數刷掉女生 二審判賠2084萬日圓

2018年日本東京醫科大被踢爆長年替男性考生一律加分，讓男生的錄取率遠高於女生的醜聞，有16名女考生向大學求償。東京最高法院今（30日）推翻一審判決，提高其中4人的損害賠償。

東京醫科大從一階段筆試到二階段口試，長年「調整」考生分數。以2018年為例，男性錄取率8.8%、有181人考上，女性2.9%，1018個女生報考，僅30人被錄取。「重男輕女」的理由是，女生在畢業以後，常因結婚生子而離開職場。

16名落榜的女考生聯合求償1億1344萬日圓，去年9月東京地方法院一審判賠1826萬日圓。高等法院認為，有4名女考生本來的分數可望錄取，但被學校操控成績，以致落榜。這4人的慰問金從每人100萬到150萬日圓，調高到200萬至300萬日圓。總賠償金額2084日圓。