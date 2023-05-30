美日菲海防聯演 抗陸南海挑釁

南海緊張持續升高，菲律賓海防隊廿九日宣布，六月一日至七日將在馬尼拉灣出海口，與美國海岸防衛隊及日本海上保安廳首度舉辦三國海防部隊聯合演習，三方共約四百人參演。「日經亞洲」廿九日報導，面臨北京在南海的挑釁舉動，美日菲這三個安全夥伴國加強合作。日本「共同社」同日亦報導，鑑於在南海主權問題上與中國大陸對立，因此這三國致力強化警備能力。

菲方說，這次聯演將在其巴丹省南部的馬里威勒斯鎮近海舉行，與馬尼拉灣口軍事要塞柯里幾多島隔海相望。菲方將派出兩艘巡邏艦及兩艘巡邏艇，其中的「梅秋拉．艾奎諾號」多功能巡邏艦由日本三菱重工打造，去年才交艦服役。美日則將分別派出「史卓頓號」巡邏艦和全長一五○公尺「秋津島號」巡邏艦。

菲律賓總統馬可仕已下令軍方關注海防，以維護其在南海的利益，故強化菲律賓海防隊能力之舉，亦符合他前述指令。

美日雖並非南海領土爭端的聲索國，但北京在這片至關重要海域的軍事擴張已使兩國警覺。據估計，每年行經南海的貿易總額約三兆美元（約九十三兆台幣）。美日也持續助菲增強海上維安能力。

馬可仕本月訪美期間，美國已承諾將贈菲海巡機船。美國國防部長奧斯丁也向馬可仕重申，美方保衛菲律賓的承諾，並適用於在南海遭攻擊的菲律賓公部門機船，例如海防隊。日本則提供資金，助菲購入更新、更大型的巡邏艦，以及在瀕南海的蘇比克灣建立菲律賓海防隊設施。