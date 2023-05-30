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國族自豪感 掩蓋土耳其經濟危機

聯合報／ 編譯季晶晶茅毅／綜合報導

已掌權廿一年的厄多安贏得土耳其總統大選決選，選前幾個月面臨的重重困難，包括高通膨、二月死傷慘重的大地震，以及生病而不得不暫停競選活動，都沒能扳倒他。這顯然說明，經濟政績差未必會重創選情，能夠在外交上左右逢源、鞏固國內形象更要緊。土耳其經濟政策研究基金會（ＴＥＰＡＶ）分析師柯魯（Selim Koru）直指，只要土耳其的地緣政治地位得到鞏固，生活過得好不好「並不重要」。

六十九歲的厄多安自二○○三年以來，歷任總理和總統。這次選舉是他掌權迄今最艱難的考驗，他奉行的戰略是不惜代價實現經濟成長，儘管通膨很高仍施壓央行降息。這是破壞經濟穩定的非正統政策。過去五年，土耳其貨幣「里拉」兌美元貶值近百分之八十，民眾生活成本飆升，甚至連政府的核心支持者都質疑其決策。但最終他還是贏家。

首先，厄多安力促俄烏戰爭交戰雙方和談，鞏固他在土耳其國內的形象，成為有重要地位的世界級領袖。他軍援基輔的同時，也不忘擴大與莫斯科的經濟關係，並持續阻止瑞典加入北約，除非瑞典同意引渡其庇護的庫德族「恐怖分子」，此一政治立場在土耳其受到歡迎。

其次，厄多安動用國家資源，以極快速度為地震災民動工蓋新居，並提高公務員最低薪資。他還在投票前夕，提供所有家庭一個月免費天然氣。再者，厄多安訴求民族主義，這對其勝選至關重要。他派甫服役的土耳其首艘國產航空母艦駛入博斯普魯斯海峽，停泊在過去鄂圖曼土耳其帝國的宮殿附近，展示土耳其持續成長茁壯的軍工業及軍事實力。部分選民更在意土耳其國際地位提升帶來的國族自豪感，而非厄多安的國內經濟政策。

土耳其 通膨 地震

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