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厄多安連任土總統 國內挑戰仍多

聯合報／ 編譯俞仲慈、國際中心／綜合報導
土耳其總統厄多安（右）一如預期在廿八日舉行的決選中勝出，當天在伊斯坦堡向支持群眾揮手致意。（法新社）
土耳其總統厄多安（右）一如預期在廿八日舉行的決選中勝出，當天在伊斯坦堡向支持群眾揮手致意。（法新社）

土耳其廿八日舉行總統大選第二輪決選，現任總統厄多安以約百分之五十二得票率，擊敗獲得約百分之四十八選票的在野對手基里達歐魯，至少能夠再執政至二○二八年。該國最高選委會已宣布厄多安當選，他接下來面臨高通膨經濟壓力與二月強震災後重建等國內挑戰，以及在俄烏戰爭中扮演的角色、是否仍卡瑞典加盟北約組織（ＮＡＴＯ）等外交問題。

厄多安在首都安卡拉的總統府外對支持者表示，「今天唯一的贏家是土耳其」，並承諾在土耳其今年建國一百年之際，繼續迎接第二個一百年，開啟「土耳其世紀」。

由在野六黨聯盟共推的基里達歐魯在其所屬的共和人民黨總部表示，我們將繼續站在這場戰鬥的最前線，直到真民主在我們國家實現。他並指控厄多安濫用國家資源投入大選，是該國「史上最不公」的選戰，還強調人民用許多選票表明，即使面臨施壓也要改變威權政府的堅定立場。

不過，厄多安勝選仍同時獲俄烏兩國領袖歡迎。俄羅斯總統普亭指稱這顯示土耳其人民大多支持「加強國家主權和尋求獨立外交政策」。烏克蘭總統澤倫斯基則希望土烏能夠建立「強化歐洲安全穩定」的夥伴關係。美國總統拜登也期待同為北約組織盟邦的美土兩國，繼續在雙邊問題及全球挑戰上共同努力。

厄多安此次獲右翼、宗教保守派和民族主義選民支持，在於他除了提升伊斯蘭教信仰在土耳其國內的形象，並大幅增加該國在國際政治舞台上的影響力。但反對人士批評厄多安的政策引發經濟危機，更不滿其政府對二月造成五萬多人罹難的土耳其南部強震救災緩慢。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」訪問學者貝雪夫（Dimitar Bechev）日前提到，厄多安與俄烏的關係都很密切，他將繼續藉由擔任中間人的身分左右逢源。

貝雪夫還說，與過去土耳其的選戰不同，這次並未出現痛批歐盟或其他核心成員國的言論。無論明年續簽自二○一六年以來收容難民的協議或前述震災後重建工作，安卡拉均有賴歐盟資金挹注；歐盟則指望厄多安管控移民，並居間調解俄烏，因此雙方不至於撕破臉。

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