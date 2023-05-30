南韓已與波蘭達成規模137億美元的武器交易，為首爾當局歷來規模最大的軍火交易案。政府希望藉此為一家軍火巨頭奠定基礎，凸顯南韓力圖躋身全球大型軍火供應國。

南韓去年與北約重要成員國波蘭火達成的軍火交易，包括數百套天舞火箭發射系統、K2坦克、K9自走式榴彈炮和FA-50戰鬥機。這筆交易的價值和涉及的武器數量，即使與全球最大的軍火商相比也非常突出。

首爾和華沙官員表示，這項合作關係，有助於南韓拓展歐洲軍火市場，甚至延續至烏克蘭戰爭後，首爾高品質武器的交貨速度比其他國家快，而波蘭可提供製造能力和進入歐洲的銷售管道。

路透採訪了13位公司高管和政府官員，他們說這項安排提供一份藍圖，幫助首爾利用國際官民合夥制和企業聯合體來擴大影響力，並實現其成為全球大型武器供應國的雄心。

參與波蘭交易的韓華航太公司董事吳燮寰（音譯）說：「捷克、羅馬尼亞、斯洛伐克、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等國原先只考慮在歐洲採購國防產品，但如今他們漸漸知道，可以從南韓公司低價購買，而且交貨速度很快」。

根據南韓國防部的資料，隨著西方國家爭相為烏克蘭提供武器，以及朝鮮半島和南海等其他熱點地區的緊張局勢加劇，南韓2022年的武器銷售額，已從前一年的72.5億美元躍升至170多億美元。

根據NH Research & Securities的研究，韓華航太在全球榴彈炮市場拿下55%市占率，若計入與波蘭交易，該比重將會上升到68%。

波蘭軍備集團出口計畫辦公室主任柯摩雷克說，這筆交易建立了南韓和波蘭企業的聯合事業，將製造武器、維護戰機，並形成最終向其他歐洲國家供貨的框架。

首爾和華沙的官員說，交易內容包括在波蘭以授權形式生產南韓武器，訂單中的820輛坦克和672門榴彈炮，分別有500輛和300門將在波蘭工廠生產。

柯摩雷克表示：「我們不想只扮演承包商、技術轉讓方和購買者的角色，我們既可以創造協同效應，也可以利用我們的經驗來征服歐洲市場。」