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中國糧食難自給 決投資基改作物

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。中國政府盼能仰賴突變技術、基改作物等方式，培養出產量更高、更能適應環境變遷的作物。（Photo on Pixabay under C.C. License）
示意圖。中國政府盼能仰賴突變技術、基改作物等方式，培養出產量更高、更能適應環境變遷的作物。（Photo on Pixabay under C.C. License）

中國糧食仰賴進口，一旦開戰，恐怕難以抵擋國際抵制的浪潮！中國隨著都市化、過度使用化肥等狀況，導致作物產量頻頻下滑。 因此，中國政府要以突變技術、基改作物等方式，培養出產量更高、更能適應環境變遷的作物，提高糧食自給率。

糧食成中國軟肋

衛報》報導，一名男子於去年10月將「不要核酸要吃飯」懸掛於北京四通橋上，更要求中國領導人習近平下台，該事件引發國際高度關注。雖然該名男子隨即遭到逮捕，但卻也點出目前中國潛藏的危機：缺糧。

隨著中國產業結構改變，農民逐漸減少，且隨著都市化的發展，耕地也逐漸減少，以致中國要餵飽14億人口愈來愈難，尤其目前中國有許多農地都因為過度使用化學肥料，導致作物產量下降，高度仰賴國際糧食的進口。

未來如果中國對台動武，勢必會引發國際社會的抵制措施，屆時中國恐怕陷入無糧可用的困境。所以中國政府目前正努力降低對敵對國家糧食的依賴度，如大量減少進口美國的玉米，並提高如巴西等友好國家的糧食進口。

求助基改作物

globaltimes》報導，中國政府致力於「輻射照射誘導突變品種」，該技術是透過核能技術誘發植物的基因突變，進而培育出新興的作物品種。中國農業作物研究所副所長劉魯祥說，技術能夠確保作物產量更高、更適應氣候變化，也是確保中國糧食安全的方法之一。

專家指出，中國對基因改造相關的法規限制非常少，所以未來也可能會引入基因改造作物，維持糧食的穩定性。

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