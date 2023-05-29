美中續解凍？ 下一關防長會談

中國大陸商務部長王文濤日前接連和美國商務部長及貿易代表在美國會晤，是二月疑似大陸偵察氣球飛掠美國上空並被美方擊落後，兩國恢復部長級會談。美中關係在低迷幾個月後，開始出現「解凍」跡象。但專家分析，許多恐刺激此一脆弱的和解趨勢因素依然存在，變數仍多。

有關解凍的時機，華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻（Yun Sun）對「美國之音」說，華府希望展現對美中競爭的管理能力，在氣候變遷、打擊類鴉片止痛劑「芬太尼」販運等問題上合作，也盼北京能夠成為俄烏戰爭中的建設性力量。

大陸亦試圖運用與美國的互動，解決其關切議題。例如儘管美國將不可避免地減少或終止對大陸高科技產業的依賴，但北京仍相信，在特定產業、公司或產品上，存在談判空間。

美國喬治城大學高級研究員、布希政府時期白宮國安會亞洲事務資深主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，美中推動和解的一大共同因素在於，美國十一月將在舊金山主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ）高峰會。大陸國家主席習近平認為，他到場將「有助國家威望」，美國總統拜登也想要更多領袖到場，但不包括俄羅斯總統普亭。習近平親自出席，就有機會舉行「拜習會」，屆時將是自去年十一月兩位領袖在印尼峇里島廿國集團（Ｇ20）場邊會談以來，再度面對面會談。

美國「威爾遜中心季辛吉中美關係研究所」所長戴博（Robert Daly）提到，拜登政府藉由安撫性語言，做出明智的嘗試，緩和本質上已是冷戰的美中關係。惟鑑於華府和北京並未修改各自目標，亦未更改對本國或對手的評估，因此即使雙邊關係有所進展，其基本方向仍不會改變。

另外，諸多可能威脅雙方脆弱和解基礎的因素猶在，包括拜登政府打算以行政命令建立對外投資篩選機制，限制美企投資大陸半導體等關鍵技術領域。孫韻說，華府有人臆測，相關行政命令已擱置，但大陸政府仍預料美方將擇期發布，此舉未必有助提高彼此合作意願。至於美中關係會否進一步舒緩，關鍵指標將是北京是否同意大陸國防部長李尚福在即將到來的新加坡「香格里拉對話」場邊，與美國防長奧斯丁舉行「奧李會」。