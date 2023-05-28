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土耳其總統決選 總統厄多安投票路上「沿途發鈔票」

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土耳其總統決選！總統厄多安投票路上「沿途發鈔票」

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
土耳其總統厄多安在前往伊斯坦堡附近投票時，沿路發送鈔票給選民。圖／截自推特
土耳其總統厄多安在前往伊斯坦堡附近投票時，沿路發送鈔票給選民。圖／截自推特

土耳其28日迎來總統決選，由土耳其總統厄多安對上挑戰者基里達歐魯。半島電視台報導，土耳其總統厄多安在前往伊斯坦堡附近投票時，沿路發送鈔票給選民，還在投票的學校分送鈔票給小朋友們。

土耳其14日進行第一輪國會選舉，厄多安以近49.5%得票率，輕鬆領先對手基里達歐魯的44.9%。由於兩人都未能過半，28日進行第二輪決選。

土耳其 厄多安 投票 鈔票

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