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FT：沙國洽談加入金磚銀行 加深與中國大陸關係

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
FT報導，沙烏地阿拉伯正在討論加入中國大陸主導的新開發銀行。歐新社
FT報導，沙烏地阿拉伯正在討論加入中國大陸主導的新開發銀行。歐新社

英國金融時報（FT）報導，沙烏地阿拉伯正與中國大陸主導的新開發銀行（NDB，又稱為金磚銀行），討論允許沙國加入成為第九個成員國。在俄羅斯正為西方制裁所苦之際，此舉有助擴大該銀行的融資選項。

新開發銀行在聲明中向FT表示：「在中東，我們非常重視沙烏地阿拉伯王國，正進行有條件的談話。」新開發銀行準備30~31日召開年會，在俄國入侵烏克蘭引發外界質疑該銀行的融資選項後，將對融資選項展開正式評估。

新開發銀行總部位於上海，2015年由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸及南非等所謂的金磚五國（BRICS）成立，為新興經濟體的開發計畫提供融資，也作為西方主導布列敦森林體系（Bretton Woods）之外的替代選項。

若沙國加入，不僅將強化和新開發銀行之間的的關係，也能在沙國正追求加深與中國大陸聯繫的同時，增強與金磚國家之間的連結，並且成為新開發銀行的財力雄厚新股東。

新開發銀行已為五個創始成員國逾96項開發案，提供330億美元融資，成員也已擴及阿拉伯聯合大公國（UAE）、埃及和孟加拉等三國，但在俄烏戰爭爆發後，外界也質疑該銀行對俄國的依賴。新開發銀行約19%股權由俄國持有，在俄國超制裁後，被迫擱置17億美元、約占總資產6.7%的對俄曝險，並且暫停資助俄國計畫。

新開發銀行獨立評估辦公室總幹事幕涂拒絕評論與沙國會談一事，只說董事會希望檢視其他帶進資源的工具和貨幣。該銀行今年已用人民幣籌資，也尋求以南非蘭德籌資。

沙烏地阿拉伯 金磚五國

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