大馬政府未計劃禁TikTok 續透過網路安全單位監控

馬來西亞年輕族群使用多元社群媒體平台分享訊息與影音，雖然TikTok遭質疑引發網路安全疑慮，不過，大馬數位通訊部長法米指出，不會仿效其他國家禁止TikTok，但會持續透過網路安全單位監控。

根據大馬媒體星洲日報、透視大馬（The MalaysianInsight）等媒體報導，馬來西亞數位通訊部長法米（Fahmi Fadzil）昨天在吉隆坡主持2023年國慶主題相關儀式活動時，特別提及網路安全與社群媒體引發的網路安全疑慮。

法米表示，不少國家對TikTok引發的網路安全產生疑慮，大馬並不需要跟隨其他國家對TikTok採取行動。

對於其他國家關注TikTok的安全性問題，他指出，大馬身為一個主權國家，會根據事實和自身判斷作出決定，不需要跟隨其他國家腳步。大馬政府會持續透過馬來西亞網路安全機構（CSM）、國家網路安全機構（NACSA）與內政部等機構監督情況。

法米說，數位通訊部收到很多檢舉Telegram平台遭濫用情形，諸如涉及詐騙、色情或毒品銷售情形，數位通訊部從今年起多次要求與Telegram進行會議溝通，但未獲任何回應。數位通訊部將研究如何採取進一步行動。

他強調，諸如臉書、推特或TikTok等社群媒體平台都與數位通訊部合作，只有Telegram態度讓人擔憂。

TikTok在大馬是普遍的社群媒體平台之一，2022年的馬來西亞大選，許多候選人利用TikTok的網路特性製作短影音，向選民訴求政見，不乏有媒體稱TikTok竟成大選「造王者」。