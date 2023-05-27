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烏克蘭情報宣稱俄軍將襲札波羅熱核電廠 打亂烏軍反攻

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭札波羅熱核電廠在戰事中遭俄軍掌控。路透
烏克蘭札波羅熱核電廠在戰事中遭俄軍掌控。路透

烏克蘭軍方情報單位26日宣稱，俄羅斯正在其占領的烏國東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠策劃「大規模挑釁」，目的在於打亂烏克蘭預期的反攻。美聯社引述烏國方面聲明聲稱，俄軍將會襲擊該核電廠後回報輻射外洩，藉此引來國際調查，進而爭取喘息時間。

烏克蘭並未提出證據證實說法。據烏國軍方情報單位，俄羅斯為此已打亂了國際原子能總署（IAEA）常設監控任務人員27日的輪值。不過IAEA在回覆美聯社的電郵中表示，對相關指控不予立即回應。而俄羅斯的官員對烏方指控也未立即回應。

美聯社指出，烏克蘭情報單位此次指控，和先前俄羅斯時常指控烏克蘭透過危險武器和物質從事挑釁，藉此控訴俄羅斯犯下戰爭罪的宣稱，似乎有相似之處。札波羅熱核電廠是全球前10大核電廠，雖然數月以來6座反應爐皆處關閉，但仍需能源和人力來運作冷卻系統和安全設施。

推特連結：https://twitter.com/CTVNews/status/1662461240394825728

俄羅斯 烏克蘭 核電

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