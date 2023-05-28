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防共軍 日辦大規模實彈演習

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本陸上自衛隊廿七日實施實彈射擊軍演，有日媒認為係以共軍為假想敵。圖為參演官兵正操作火砲。（法新社）
日本陸上自衛隊廿七日實施實彈射擊軍演，有日媒認為係以共軍為假想敵。圖為參演官兵正操作火砲。（法新社）

陸上自衛隊廿七日在靜岡縣御殿場市「東富士演習場」，舉行日本國內最大規模的實彈射擊訓練「富士綜合火力演習」（綜火演），循例針對如何防禦日本的離島進行作戰想定。參演兵力約三四○○員，動員戰車及裝甲車共六十八輛、各式火砲六十四門，以及運輸用的ＵＨ–２多用途直升機和Ｖ–２２「魚鷹」傾斜旋翼機。陸自表示，當天白天與夜間共消耗彈藥約達五十七公噸，相當於十億七千萬日圓（約二點四億台幣）。

在防衛大臣濱田靖一親臨視察下，想定日本離島守軍迎擊企圖登陸的敵軍，駐守的陸自部隊和海上及航空自衛隊，遂行跨軍種聯合作戰，包括對艦和反登陸作戰，以及藉由水陸兩棲及傘兵空降作戰，擊退進犯敵軍，除航自出動戰鬥機，海自也派出巡邏機。偵察用無人機「掃描鷹」與電戰部隊、水陸機動團亦參演。

共同社、讀賣和每日新聞等日媒均報導，日本政府正因中國大陸而推動強化國防能力，欲藉由此次演習展現陸自部隊因應相關狀況的戰力。該歷史悠久的軍演始於一九六一年，在新冠肺炎疫情爆發前，曾吸引逾兩萬人在現場觀看，但自今年起改為網路直播，不對外公開。

日本 演習 自衛隊

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