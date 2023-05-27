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ChatGPT引失業恐懼 OpenAI執行長盼緩和各界疑慮

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
聊天機器人ChatGPT成為全球瘋潮，激發AI伺服器快速成長。路透
聊天機器人ChatGPT成為全球瘋潮，激發AI伺服器快速成長。路透

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI的執行長阿特曼今天表示，自家公司的技術不會破壞就業市場，他試圖緩和各界對於人工智慧（AI）發展的恐懼。

法新社報導，阿特曼（Sam Altman）在法國巴黎表示，AI不會像部分人士警告的那樣，經由自動化消滅整個勞動力的各行各業。

他說：「AI會發展到人類沒有任何工作可做或失去任何目標的地步，我從來不同意這種想法。」

被問到媒體業時，阿特曼指出，ChatGPT應該更像是記者的100位助理，協助調查並激發靈感。

ChatGPT可以依據簡短指令編寫文章、詩歌和對話，因此在去年底一炮而紅。

本週稍早，阿特曼暗示如果歐盟（EU）監管過於嚴厲，OpenAI就可能會離開歐盟市場，此舉似乎惹惱了歐盟。

但阿特曼今天在巴黎的活動場邊向記者強調，相關媒體報導不公平，他無意離開歐盟，而且OpenAI未來也可能在歐洲設立辦公室。

AI 歐盟 ChatGPT

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