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北韓將有女性領導人？南韓統一研究院：金主愛可能是長公主
先前據傳北韓領導人金正恩和妻子李雪主，育有三名兒女，老大可能是男生。由於他近日頻頻帶次女金主愛露面，讓外界好奇他究竟會讓長男還是次女接班。對此，南韓統一研究院院長高有煥有不同的看法，認為金主愛可能就是老大，因此讓她接班的可能性大增。
韓聯社報導， 負責南北韓關係的南韓統一研究院院長高有煥，26日在統一部與記者進行座談時，談到金正恩的9歲女兒金主愛，表示依照個人所見，金主愛很可能是金正恩的長女，而非外界先前認為的次女。
高有煥表示，金主愛是否為接班人，只有日後接班人揭曉後才可能得到證實，但可以認為她是候選人之一。
但南韓國家情報院在3月的國會情報委員會會議上表示，確信金正恩子女中，老大是兒子。根據情報，金正恩和妻子李雪主共育有3名子女，目前外界只知道金主愛，其餘尚不得而知。
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