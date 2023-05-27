吃香腸不運動！美前國務卿季辛吉過百歲生日 兒談長壽秘訣：好奇心與使命感

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）5月27日迎來100歲生日。季辛吉的兒子戴維（David Kissinger）25日在《華盛頓郵報》發文，分享父親長壽及保持活力的秘訣。

Honored to attend Henry Kissinger’s 100th birthday lunch . pic.twitter.com/SOtlBEwDTw — Murry Stegelmann (@MurryStegelmann) May 24, 2023

季辛吉即使年事已高，但他退而不休，近年依然會就包括中美關係在內的外交議題發表意見。他精力充沛，連新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情也未令他放慢腳步。自2020年起，他寫完兩本書，並開始寫第三本。季辛吉5月出席在葡萄牙舉行的比爾德貝赫會議（Bilderberg Conference）後，會繼續馬不停蹄地到美國紐約市、英國倫敦及家鄉德國富爾特（Fürth）出席活動。

戴維在5月25日的《華盛頓郵報》文章中表示，季辛吉以前工作時，須不斷作出充滿壓力的決策，而且他常吃包括德國香腸以及維也納炸肉扒（Wiener schnitzel）在內的食物，也不做運動，因此他的長壽令人覺得不可思議。

好奇心與使命感

戴維說，父親有無法抑制的好奇心，令他持續充滿活力地與世界互動，而且他有使命感，這些就是他能擁有長壽和活力的原因。

持續與世界互動

文中稱，戴維指父親的腦是「追熱武器」，能識別並應對當今存在的挑戰。在1950年代時，季辛吉探討核武器的興起以及其對人類的威脅；而在5年前，年屆95歲的季辛吉着迷於研究人工智能（AI）的哲學和實際影響。這些就是他有好奇心去探究各種議題、持續與世界互動的表現。

與政敵建立友誼

戴維提及，雖然父親被指是冷酷的現實主義者，但他其實一點也不冷酷。他說季辛吉深切地相信愛國主義、忠誠及兩黨合作，但現今公眾討論出現的骯髒醜陋，以及外交藝術似乎崩潰，令他感痛苦。

戴維表示他記得在他小時候，季辛吉和那些政見可能與他不同的人發展出溫暖的友誼。他記得在冷戰時期緊張局勢持續時，時任蘇聯駐美大使多勃雷寧（Anatoly Dobrynin）常到他們家，季辛吉與多勃雷寧下棋，並一邊討論會影響整個地球的問題。戴維指，季辛吉對蘇聯政權的專制本性不抱任何幻想，但在核超級大國看來處於衝突進程中的時候，這些定期對話有助於緩和緊張局勢。這些就是季辛吉有使命感、用盡方法來處理外交議題的表現。

外交不兒戲

戴維稱，對季辛吉來說，外交從來都不是遊戲，他以源自個人經歷的承諾和堅持來實踐外交理念。他指季辛吉是逃離納粹德國的難民；他在猶太人大屠殺中失去13位家人和無數朋友；他以美國軍人的身份回到德國，參與解放阿勒姆集中營（Ahlem concentration camp）的行動。戴維說，季辛吉在行動中親眼目睹在不受國際和平與公義結構約束的情況下，人類可能會陷入的深淵。

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文章授權轉載自《香港01》