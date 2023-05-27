俄戰術核武運白俄 美日痛批

俄羅斯廿五日進行在白俄羅斯部署戰術核武的計畫，白俄總統盧卡申科表示核彈頭已在運送中，這將是蘇聯一九九一年解體後，克宮首度把這類武器部署到俄國境外，美國與日本皆對此表示譴責。

俄國總統普亭三月廿五日接受國家電視台訪問時，已宣布核武部署計畫。白俄總統盧卡申科表示普亭已簽署命令，隨後又說戰術核武已在路上。

盧卡申科在訪問莫斯科期間告訴記者：「核武已開始運送。」被問及武器是否已在白俄境內時，他回答：「有可能。我回國會確認。」

根據俄國國防部，防長蕭依古與白俄防長在明斯克會面時稱：「西方集團實質上對我們的國家不宣而戰。」他說，西方正盡全力「延長並升高在烏克蘭的武裝衝突」。蕭依古表示，他在明斯克簽署的文件，關乎在白俄特殊設施存放戰術核武的程序。

俄國擁有的核子武器數量為全球最多。普亭自去年二月派兵全面入侵烏克蘭後，已多次警告俄國將運用一切手段自衛，還把俄烏戰爭是為俄國對抗西方的生存之戰。

美國廿五日強烈譴責俄方在白俄部署戰術核武，但美國國務院發言人米勒告訴記者，美國沒看到調整自身核態勢的理由。米勒表示：「俄國一年多前全面入侵烏克蘭以來，我們看到俄方不負責任的行為，這是最新一起例子。」

日本內閣官房長官松野博一在廿六日例行記者會上，宣布依照Ｇ７峰會的協議對俄國追加制裁，同時譴責俄國在白俄部署戰術核武。