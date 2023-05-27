聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄戰術核武運白俄 美日痛批

聯合報／ 國際中心／綜合報導

俄羅斯廿五日進行在白俄羅斯部署戰術核武的計畫，白俄總統盧卡申科表示核彈頭已在運送中，這將是蘇聯一九九一年解體後，克宮首度把這類武器部署到俄國境外，美國與日本皆對此表示譴責。

俄國總統普亭三月廿五日接受國家電視台訪問時，已宣布核武部署計畫。白俄總統盧卡申科表示普亭已簽署命令，隨後又說戰術核武已在路上。

盧卡申科在訪問莫斯科期間告訴記者：「核武已開始運送。」被問及武器是否已在白俄境內時，他回答：「有可能。我回國會確認。」

根據俄國國防部，防長蕭依古與白俄防長在明斯克會面時稱：「西方集團實質上對我們的國家不宣而戰。」他說，西方正盡全力「延長並升高在烏克蘭的武裝衝突」。蕭依古表示，他在明斯克簽署的文件，關乎在白俄特殊設施存放戰術核武的程序。

俄國擁有的核子武器數量為全球最多。普亭自去年二月派兵全面入侵烏克蘭後，已多次警告俄國將運用一切手段自衛，還把俄烏戰爭是為俄國對抗西方的生存之戰。

美國廿五日強烈譴責俄方在白俄部署戰術核武，但美國國務院發言人米勒告訴記者，美國沒看到調整自身核態勢的理由。米勒表示：「俄國一年多前全面入侵烏克蘭以來，我們看到俄方不負責任的行為，這是最新一起例子。」

日本內閣官房長官松野博一在廿六日例行記者會上，宣布依照Ｇ７峰會的協議對俄國追加制裁，同時譴責俄國在白俄部署戰術核武。

核武 美國 俄羅斯

延伸閱讀

魯卡申柯宣布簽署法令 俄部署戰術核武器已經上路

魯卡申柯稱俄開始運送戰術核武至白俄 美強烈譴責

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

俄烏戰火燒了15個月 德國情報機構：普亭權力未現削弱之勢

相關新聞

美韓軍演 嗆「和平靠實力」

儘管北韓先前警告不會容忍在自家門口舉行入侵排演，美韓兩軍廿五日在鄰近兩韓邊境的訓練場實施名為「聯合協同火力殲滅訓練」的實...

日本長野攻擊案釀4死 凶嫌揭動機因「認為被說壞話」

日本長野縣中野市25日發生罕見的持刀與開槍殺害4人命案，落網兇嫌是當地市議會議長的31長子青木政憲。共同社採訪辦案相關人...

日本東京街頭傳槍響！50多歲男中槍死亡 2嫌犯搭車逃逸

繼長野縣中野市25至26日發生造成4人喪生的槍枝暴力事件後，東京26日晚間約8點（比台灣快1小時，約台灣時間晚間7點），傳出有人遭槍擊的案件...

俄戰術核武運白俄 美日痛批

俄羅斯廿五日進行在白俄羅斯部署戰術核武的計畫，白俄總統盧卡申科表示核彈頭已在運送中，這將是蘇聯一九九一年解體後，克宮首度...

澳洲雪梨7層樓高建物大火 兩名13歲少年向警方自首

澳洲警方今天表示，在一場大火燒毀雪梨市中心一棟7層樓高的建物後，有兩名13歲少年已經向警方自首

南韓福島核汙水考察團挨批 讓南韓總統室淪為日本首相府的首爾辦事處

南韓國際廣播電台報導：南韓派往日本的福島核電站核汙水考察團25日與日方舉行了技術會議，從而結束了此次對日考察的正式日程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦