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日本長野攻擊案釀4死 凶嫌揭動機因「認為被說壞話」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本長野縣中野市25日發生罕見的持刀與開槍殺害4人命案，落網兇嫌青木政憲據報供稱「我認為被害女性說了我的壞話，因此殺了她」。路透
日本長野縣中野市25日發生罕見的持刀與開槍殺害4人命案，落網兇嫌青木政憲據報供稱「我認為被害女性說了我的壞話，因此殺了她」。路透

日本長野縣中野市25日發生罕見的持刀與開槍殺害4人命案，落網兇嫌是當地市議會議長的31長子青木政憲。共同社採訪辦案相關人員獲悉，他供稱「我認為被害女性說了我的壞話，因此殺了她」。

這起事件的4名死者中，有2人是住在附近的女性，另外2人則是接獲「有男性持軍用匕首刺傷女性」而趕來處理的警官。根據報導，青木政憲目前被控犯下謀殺其中一位遇害警官，他也承認開槍屬實，並供稱「我覺得我會被射殺，所以也殺了警察」。

中野警察署搜查總部對青木政憲的住宅等處進行現場勘查，並將詳細調查他與2名被害女性的關係與行兇動機。據報導，2名女性的遺體均有被刺傷痕，有可能數度被刀械刺中，搜查本部將進行司法解剖以確定死因。

搜查總部同時表示，青木政憲從長野縣公安委員會取得霰彈槍與氣槍等總計4把槍的持有許可。這4把槍均以其本人名義，在2015年後取得許可與更新，其中一把槍可能被用於這起事件。不過，警方也表示，向他頒發持槍許可並沒有問題。

警察 命案 日本 槍擊

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