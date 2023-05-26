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日本東京街頭傳槍響！1人中槍失去意識急送醫 2嫌犯搭車逃逸
繼長野縣中野市25至26日發生造成4人喪生的槍枝暴力事件後，東京26日晚間約8點（比台灣快1小時，約台灣時間晚間7點），傳出有人遭槍擊的案件。日本放送協會（NHK）引述警方報導，目擊者和搜查相關人士指稱，已知有1名和幫派有關的人士失去意識，正送往醫院救治。兩名男子從案發現場搭車逃逸。東京警視廳正對此確認中。
根據110報案，案發現場位於東京的町田市JR町田站附近、小吃店等店鋪林立的商圈。NHK以直升機空拍的影像顯示，JR町田站附近的建築物前馬路上，可見多輛警車閃著警示燈暫停。
現場附近的小吃店員工指稱，當時聽到數聲像槍響的聲音，由遠而近。
東京・町田市で発砲事件が発生…— TikTokの痛い人たち (@itaiTikTok) 2023年5月26日
その時の映像になります。。。
犯人は逃走中なので気をつけてくださいpic.twitter.com/QYBNwDLGKE
町田駅前なう！！— 凪瀬ユイト💩反ブラック部活&修学旅行 (@0u0hideoutunion) 2023年5月26日
町田駅バスターミナル前で銃発砲事件で人が1人死亡とか…ヤバい:;(∩º﹏º∩);:
めっちゃ警察官とパトカーがやって来ていた〜
町田市の治安も悪くなったのう〜
そのうちヤフーニュースかガールズちゃんねる辺りに町田駅前発砲事件のニュースが載るかも:;(∩´﹏`∩);:; pic.twitter.com/pd8gtIw8q0
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