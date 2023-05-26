快訊

PLG／「野獸」40歲一樣猛！林志傑轟29分橫掃領航猿 勇士連3年闖冠軍賽

好消息！行政院核定警察勤務加給「調升15%」 7月起實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本東京街頭傳槍響！1人中槍失去意識急送醫 2嫌犯搭車逃逸

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本晚間傳出有人遭槍擊的案件。圖／取自推特
日本晚間傳出有人遭槍擊的案件。圖／取自推特

繼長野縣中野市25至26日發生造成4人喪生的槍枝暴力事件後，東京26日晚間約8點（比台灣快1小時，約台灣時間晚間7點），傳出有人遭槍擊的案件。日本放送協會（NHK）引述警方報導，目擊者和搜查相關人士指稱，已知有1名和幫派有關的人士失去意識，正送往醫院救治。兩名男子從案發現場搭車逃逸。東京警視廳正對此確認中。

根據110報案，案發現場位於東京的町田市JR町田站附近、小吃店等店鋪林立的商圈。NHK以直升機空拍的影像顯示，JR町田站附近的建築物前馬路上，可見多輛警車閃著警示燈暫停。

現場附近的小吃店員工指稱，當時聽到數聲像槍響的聲音，由遠而近。

東京 日本 槍擊

延伸閱讀

榊原優希《屍體如山的死亡遊戲》聲演死靈法師 　轉生東京新宿只為平凡人生 ?

全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

小資可以這樣玩東京！淺草超時尚膠囊旅館重新開幕

影／缺席國民黨誓師大會...郭台銘自東京返台 被問政治議題反應曝光

相關新聞

日本千葉縣外海發生規模6.2地震 成田機場關閉跑道、確認3核電廠安全

日本26日下午約7點3分（約台灣時間傍晚6點3分），發生芮氏規模6點2強震，震源位置在千葉縣以東外海，震源深度僅50公里、屬於「...

日本東京街頭傳槍響！1人中槍失去意識急送醫 2嫌犯搭車逃逸

繼長野縣中野市25至26日發生造成4人喪生的槍枝暴力事件後，東京26日晚間約8點（比台灣快1小時，約台灣時間晚間7點），傳出有人遭槍擊的案件...

日本長野縣攻擊案釀4死 目擊者憶恐怖過程：凶嫌殺警後淡定離開

日本長野縣中野市昨天發生男子開槍和持刀攻擊事件，造成2名員警在內共4人死亡。被捕的31歲凶嫌青木政憲是當地議長青木正道的...

前美國國務卿季辛吉慶百歲大壽 外交成就評價兩極

美國外交教父、前國務卿季辛吉的名諱已經成為美國外交同義詞，華府菁英祝賀他明天百歲華誕的同時，也有人因這位無情的冷戰戰士從...

魯卡申柯宣布簽署法令 俄部署戰術核武器已經上路

白俄羅斯威權領導人魯卡申柯宣布簽署一項法令，允許俄羅斯在白俄羅斯部署短程戰術核武器...

土耳其總統決選民調：厄多安險勝、游離選民達15%

土耳其總統決選進入關鍵倒數。最新民調指出，40%的受訪者支持競選連任的總統厄多安，在野候選人以39%緊追在後。高達15%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦